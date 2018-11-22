Пізанська вежа "падає менше"
Цього достатньо, аби пам'ятник пережив кризу ідентичності.
Пізанська вежа, яку весь світ знає через те, що вона падає, - почала випрямлятися, заявили експерти.
Спеціалісти, які спостерігають за реставрацією пам'ятки, виявили, що башта "стабільна та потроху зменшує кут нахилу".
Протягом останніх двох десятиліть середньовічний пам'ятник висотою 57 метрів вирівнявся на 4 см.
"Вона ніби помолодшала на двісті років", - пояснив професор Сальваторе Сеттіс.
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Нанзіанте Скеглія, професор геотехніки Університету Пізи, який веде спостереження за вежею, пояснює: "Найголовніше - це стійкість її дзвіниці, і вона значно краща, ніж ми очікували".
У 1990 році улюбленицю туристів закрили вперше за 800 років, через побоювання, що вона може впасти. Тоді вона відхилялася на 4,5 від власної вісі.
Над тим, аби стабілізувати її, з 1993 по 2001 роки працювала міжнародна група науковців, на чолі із польським професором Міхелем Ямілковським.
Врешті решт нахил вікорегували на 45 сантиметрів. Це коштувало 200 мільйонів фунтів.
Цей нахил - майже ровесник вежі, яка стала нахилятися через п'ять років після того, як її відкрили у 1173 році.
Башта стоїть на глиняній ділянці, яка м'якіша з південної сторони. Тому фундамент вежі почав хитатися ще тоді, коли будівельники щойно почали зводити третій поверх споруди.
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