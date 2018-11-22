Пізанська вежа "падає менше"

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Цього достатньо, аби пам'ятник пережив кризу ідентичності.

Пізанська вежа, яку весь світ знає через те, що вона падає, - почала випрямлятися, заявили експерти.

Спеціалісти, які спостерігають за реставрацією пам'ятки, виявили, що башта "стабільна та потроху зменшує кут нахилу".

Протягом останніх двох десятиліть середньовічний пам'ятник висотою 57 метрів вирівнявся на 4 см.

"Вона ніби помолодшала на двісті років", - пояснив професор Сальваторе Сеттіс.

Нанзіанте Скеглія, професор геотехніки Університету Пізи, який веде спостереження за вежею, пояснює: "Найголовніше - це стійкість її дзвіниці, і вона значно краща, ніж ми очікували".

У 1990 році улюбленицю туристів закрили вперше за 800 років, через побоювання, що вона може впасти. Тоді вона відхилялася на 4,5 від власної вісі.

Над тим, аби стабілізувати її, з 1993 по 2001 роки працювала міжнародна група науковців, на чолі із польським професором Міхелем Ямілковським.

Копирайт изображения Twitter/Guatemama

Врешті решт нахил вікорегували на 45 сантиметрів. Це коштувало 200 мільйонів фунтів.

Цей нахил - майже ровесник вежі, яка стала нахилятися через п'ять років після того, як її відкрили у 1173 році.

Башта стоїть на глиняній ділянці, яка м'якіша з південної сторони. Тому фундамент вежі почав хитатися ще тоді, коли будівельники щойно почали зводити третій поверх споруди.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!