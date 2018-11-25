На озері Вікторія перекинувся човен: десятки людей загинули

Копирайт изображения Reuters Image caption Інцидент стався в районі Муконо поблизу Кампали

Щонайменше 29 людей загинули, коли круїзний човен, який обслуговував вечірку, перекинувся на озері Вікторія, повідомляє поліція Уганди.

На борту перебували майже сто людей. Інцидент стався біля столиці Уганди Кампали.

ЗМІ Уганди повідомляють про місцевих знаменитостей, які перебували на човні.

Нещасні випадки часто трапляються на озері Вікторія. Багато з них пов'язані із тим, що човни виходять на воду переповненими.

Багато людей загинули у вересні, коли паром перекинувся поблизу берегів Танзанії.

Заступник речника поліції Патрік Оньянго розповів агентству Reuters : "Човен був переповнений, а погодні умови були несприятливими для прогулянки".

Живими з води вдалося витягти понад 20 людей, проте точна кількість зниклих безвісти поки невідома, пояснили у поліції.

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Крики та плач на березі

Кореспондент BBC Кетрін Буаруханга з місця подій

Родичі та друзі людей, які перебували на човні, зібралися на березі. Вони сиділи під деревами та дивилися через загорожу, і кожен раз, коли з воли витягали тіло, можна було почути крики та плач - люди впізнавали своїх близьких.

На траві виклали деякі особисті речі, які б допомогли ідентифікувати жертв - взуття, светри, гаманці, ключі. Над головою літав гвинтокрил, який поліція відправила на пошуки тіл, які могло викинути берег - проте правоохоронці вже не мають надії знайти тих, хто вижив.

Серед врятованих - принц Дауді Кінту Васаджа, брат короля Буганди - найбільшого традиційного королівства Уганди.

Угандійські медіа пишуть, що врятуватися також вдалося художниці Ірин Намубіро.

Кілька популярних митців та зірок також могли бути на борту.

Повідомляють, що човен зняли на вихідні, аби провести на ньому вечірку.

Багато людей на борту не мали рятувальних жилетів.

Місцеві чиновники розповіли, що два невеликі рибацькі човни, які прийшли на допомогу, взяли на борт забагато людей та також потонули.

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