Росіяни захопили українські кораблі та поранили двох моряків - ВМС України

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У Військово-Морських Силах Збройних Сил України повідомляють, що з російських катерів відкрили вогонь по українській корабельній групі. Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету РНБО України.

За інформацією ВМС ЗС України, раніше російський корабель протаранив український буксир в Азовському морі, коли той переходив до порту Маріуполь. У Москві ж заявляють, що українська сторона порушила кордон.

Інцидент став черговим загостренням відносин між Україною та Росією, яка анексувала Крим у 2014 році та згодом збудувала міст через Керченську затоку.

"За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ", - йдеться у повідомленні ВМС ЗС України у Facebook.

Також повідомляють про двох поранених українських військових моряків.

Раніше прес-центру Командування повідомив, що "після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України".

"Зброя застосовується на ураження", - йдеться у повідомленні ВМС ЗС України у Facebook.

Постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін також повідомив про захоплення українських катерів.

"Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України", - написав Борис Бабін у Facebook.

В неділю 25 листопада українські кораблі у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовським морем, коли російський прикордонний корабель протаранив український буксир.

Про свої наміри українська група, відповідно до міжнародних норм, поінформувала іншу сторону.

У ВМС України зазначають, що російські прикордонні кораблі типу "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

"Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксира, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", - йдеться в повідомленні ВМС України.

Копирайт изображения NAVY.MIL.GOV.UA Image caption ВМС опублікували також фото зіткнення

Через кілька годин два ударні вертольоти збройних сил Росії Ка-52 взяли бойовий курс на катери військово-морських сил України.

Про це повідомила прес-служба ВМС України на своєму Facebook.

"О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Росіяни також заблокували перехід чере Карченську протоку, тому українські катери не змогли пройти і повернули назад.

Копирайт изображения Reuters

У прес-центрі командування ВМС ЗС України зазначили, що таран прикордонним кораблем РФ рейдового буксиру "Яни Капу" підпадає під ознаки акту агресії відповідно до Резолюції № 3314 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року.

Росія рух українських кораблів назвала провокацією.

Мовляв, вони незаконно перетнули "держкордон РФ" та "неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації".

В українському МЗС, натомість, зазначили, що дії РФ "перейшли межу і стали вже агресивними".

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