"Кораблі РФ всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню", - представник президента в Криму

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У ВМС України вважають, що таран прикордонним кораблем РФ українського рейдового буксиру підпадає під ознаки акту агресії.

"Росіянами не просто було здіснено таран буксиру ВМС, що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з тим, щоб вони не могли надати допомогу буксиру", - зазначив постійний представник президента України в АР Крим.

Борис Бабін додав, що ці події "ставлять хрест на міфі про Угоду 2003 року щодо Азову як хоч у чомусь корисну для України".

У прес-центрі командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України зазначили, що таран прикордонним кораблем РФ рейдового буксиру "Яни Капу" підпадає під ознаки акту агресії відповідно до Резолюції № 3314 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року.

"Сьогоднішні події вкотре продемонстрували агресивність Російської Федерації та нехтування нею нормами міжнародного морського права, Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки та усталених правил морської поведінки", - заявив командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

Дії Росії Воронченко назвав "провокацією", але зауважив, що вони не вплинуть на реалізацію планів ВМС ЗС України щодо захисту національних інтересів України в Азовському морі.

"Ми готові до всіх варіантів дій, але нашим пріоритетом залишається дотримання норм міжнародного морського права", - заявив командувач ВМС ЗС України.

На прохід каналом очікують близько 150 цивільних суден, затримання яких призведе до економічних втрат, - додав пан Воронченко.

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Деталі інциденту

За даними українських військових, в неділю, 25 листопада, українські кораблі у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовським морем.

Про свої наміри вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону.

Проте, як зазначають у ВМС, російські прикордонні кораблі типу "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

"Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксира, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", - йдеться в повідомленні ВМС України.

ВМС опублікували також фото зіткнення.

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В результаті отримав ушкодження головний двигун корабля, обшивка та леєрне огородження. Було втрачено рятувальний плотик.

Ніхто з команди, попередньо, не постраждав.

Бойові вертольоти

Через кілька годин два ударні вертольоти збройних сил Росії Ка-52 взяли бойовий курс на катери військово-морських сил України.

Про це повідомила прес-служба ВМС України на своєму Facebook.

"О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

О 13.42 Керчтрафікконтроль повідомив, що рух перекрили в обидва боки через те, що танкер сів на мілину перед мостом зі сторони Азовського моря.

Українські ВМС додають, що цю інформацію поки що не підтвердили міжнародною системою контролю судноплавства.

ВМС ЗС України також повідомили, що о 13.50 Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик ЧФ РФ "Адмірал Захарін" та два катери типу «Раптор» ПС ФСБ РФ. Їм не заважав танкер, яким Росія, за інформацією ВМС ЗС України, блокує Керченську протоку.

Росія назвала рух українських кораблів - провокацією.

Мовляв, вони незаконно перетнули "держкордон РФ" та "неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації".

Згідно з повідомленням прикордонного управління ФСБ Росії по анексованому Криму, українські кораблі про свої наміри вони не попереджали. Вони "небезпечно маневрують і не підкоряються вимогам".

В українському МЗС, натомість, зазначили, що дії РФ "перейшли межу і стали вже агресивними".

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