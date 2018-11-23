Порошенко підписав закон про "євробляхи": коли почне діяти

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Президент Петро Порошенко повідомив, що підписав закони №8487 та №8488, які спрощують легалізацію ввезених в Україну автомобілів на "єврономерах" та збільшують відповідальність за порушення правил розмитнення.

Закон почне діяти наступного дня після їх офіційного опублікування. Публікація може відбутися вже у суботу, 24 листопада.

"Власників закликаю у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту", - йдеться на сторінці президента в Facebook.

"Без податків не буває армії, без податків не буває доріг, без податків не буває освіти. І державу будують не президенти, не уряди, не депутати, а платники податків. Це має стати аксіомою", - додав президент.

Він також зазначив, що всі кошти, які власники авто сплачуватимуть в процесі легалізації, "від першої й до останньої гривні" підуть до Пенсійного фонду.

Попри те, що Порошенко називає ухвалені закони "результатом непростого компромісу між державою і фактичними власниками авто", частина власників автомобілів на "єврономерах" вже протягом кількох днів закликала президента не підписувати їх.

Нові закони

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8 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами". "За" проголосували 250 депутатів.

Депутати також ухвалили зміни до Митного Кодексу, які посилюють контроль за тим, що відбувається із авто на іноземних номерах, ввезеними в Україну у режимі транзиту чи тимчасового перебування. Ці зміни підтримали 245 депутатів.

Згідно із ухваленими депутатами змінами до Податкового кодексу, вартість розмитнення авто, що завозяться для особистого використання, визначатиметься залежно від базової ставки і двох коефіцієнтів - об'єму двигуна і віку авто. Також передбачається 50% знижка на розмитнення у перші три місяці після набуття чинності закону.

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Крім того, після набуття чинності закону №8488 в Україні з'явиться штраф 8500 гривень за порушення умов розмитнення авто.

В разі, якщо нерозмитнене авто буде використовуватися у підприємницьких цілях, штраф складатиме 34 тисячі гривень. За повторне порушення - 170 тисяч гривень.

Хоча власники авто виступали за прийняття нових законів про легалізацію авто на "єврономерах", частина з них заявили про те, що ухвалені депутатами закони не враховують їхні вимоги - зокрема, про скасування коефіцієнту віку авто у формулі. Це, на думку активістів, дозволило б знизити вартість оформлення до 40% від вартості авто.

Протести "євробляхерів"

Кілька днів тому через незгоду з новими правилами активісти руху "Авто Євро Сила" та власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали всеукраїнську акцію з перекриття доріг. Мітинг пройшов під Верховною Радою України.

Акції також проводилися у більшості областей України. В деяких регіонах не обійшлося без зіткнень.

21 листопада лідер "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич заявив про те, що акції протестів тимчасово призупиняють - для вироблення нової стратегії.

Разом з тим не всі користувачі автомобілів на єврономерах виступають різко проти ухваленого закону. Зокрема, співрозмовник BBC News Україна Олександр розповів, що він та частина його знайомих чекають на підпис закону, щоб почати процедуру розмитнення за новими правилами.

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