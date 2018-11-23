Чому Високий суд Лондона відмовив ПриватБанку в розгляді справи Коломойського?

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Високий суд Лондона не розглядатиме справу за позовом націоналізованого "ПриватБанку" до його колишніх співвласників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, - оскільки дійшов висновку, що не має юрисдикції на розгляд цієї справи.

Про це BBC News Україна повідомили у прес-службі "ПриватБанку".

Засідання суду відбулося у п'ятницю, 23 листопада.

"ПриватБанк" сподівався з допомогою Високого суду у Лондоні повернути в Україну кошти, які, на думку українських правоохоронних органів та нового менеджменту банку, були виведені з України напередодні націоналізації у грудні 2016 року.

"Всупереч тому, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій на суму приблизно від 329 млн до 1,2 млрд доларів, він дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів", - ідеться у повідомленні "ПриватБанку".

Там планують оскаржити це рішення.

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"Це судове рішення є лише першим етапом процесу, тож банк має намір оскаржити його. І банк, беззаперечно, впевнений, що у кінцевому підсумку йому вдасться довести свої позовні вимоги до розгляду в суді Лондона", - цитує прес-служба голову правління "ПриватБанку" Петра Крумханзла.

"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, в кінцевому рахунку, здійснить правосуддя між сторонами", - ідеться у заяві керівника банку.

"Масштабні шахрайства"

"ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Українська влада у 2017 році запросила компанію Kroll для проведення аудиту банку. Kroll підтвердив, що "ПриватБанк" перед націоналізацією вдавався до масштабних шахрайств, внаслідок чого збитки сягнули 5,5 млрд доларів.

Після цього "ПриватБанк" звернувся з позовом проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Добролюбова до Високого суду Лондона, а також до низки компаній, пов'язаних з цими особами.

"19 грудня 2017 Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова і шести компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем", - повідомляла прес-служба банку рік тому, додавши, що арешт активів відбувся на підставі наданих суду детальних доказів, які доводять, що Коломойський та Боголюбов незаконно вивели з банку на рахунки компаній майже два млрд доларів.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Ігор Коломойський ще рік тому запевняв, що арешт коштів - тимчасовий і буде скасований

Генеральна прокуратура України, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідували одразу кілька справ, пов'язаних із "ПриватБанком".

Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева у квітні 2017 року заявляла, що в останню ніч перед націоналізацією у "ПриватБанку" провели "шахрайські операції" на суму понад 16 мільярдів гривень.

Депутат парламенту Сергій Лещенко заявив, що рішення Високого суду у Лондоні про непідсудність справи фактично означатиме, що арешт із коштів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова автоматично знімається.

Самі колишні акціонери "ПриватБанку" поки що не коментували ухвалу суду в Лондоні.

Раніше Ігор Коломойський висловлював надію, що рішення про арешт коштів - тимчасове.

У липні колишні власники банку оскаржили у Високому суді Лондона можливість юрисдикції, наголошуючи, що в Україні розглядається їхній позов про наклеп до колишнього керівника націоналізованого "ПриватБанку" Олександра Шлапака.

.Коломойского и Г.Боголюбова в июле оспорили применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска ПриватБанка, обосновав свою жалобу поданным в украинский суд иском о клевете со стороны бывшего главы финучреждения Александра Шлапака.

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