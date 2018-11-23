Посилки з-за кордону: як зміниться онлайн-шопінг

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В ніч на 23 листопада Верховна Рада знизила ліміт, на який українці без податків можуть замовляти і отримувати посилки з-за кордону. Що це означає?

Зараз, якщо загальна сума замовлення посилки понад 150 євро, необхідно додатково сплатити 35% від суми перевищення ліміту.

З 1 липня 2019 року будуть оподатковуватися посилки вартістю понад 100 євро.

Боротьбою з контрабандою пояснила зниження ліміту на посилки Ніна Южаніна, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики, і запевнила, що це не вплине на людей, які замовляють товари з-за кордону для себе, бо кількість посилок, які вартують понад 150 євро, становить лише 1,4 % від загальної кількості.

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Нововведення, як стверджує депутат, стосуватиметься виключно тих партій товарів, які під виглядом посилок ввозяться для продажу через магазини.

"Всі оператори сказали, що зараз поведінка всіх людей зміниться, всі, кому потрібно і хто купує товари справді для себе, вони зроблять так, щоб посилка не вартувала більше 100 євро", - розповіла депутат, яка була автором цієї поправки до Податкового кодексу.

Під час обговорення у Верховній Раді їй опонували депутати від "Самопомочі". Вони кажуть, що таким чином бюджетні діри латаються за рахунок посилення тиску на звичайних українців.

"Це здорожчить вартість послуг для українців. Це сьогодні реально залазить в кишені звичайних українських громадян", - заявив депутат від "Самопоміч" Роман Семенуха.

Зниження неоподаткованого імпорту принесе бюджету лише 300 мільйонів гривень і не поборе тих, хто зловживає посилками, розбиваючи великі партії товару на підставних осіб, вважає депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова. Вона пропонувала скасувати ліміт у 100 євро і повернути суму 150 євро. Але її поправку не підтримали.

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Дорожчі покупки

У Європейській бізнес Асоціації не вбачають у зниженні ліміту на неоподатковані посилки заходів по боротьбі з контрабандою, розповіла у коментарі BBC News Україна Наталія Артемчук, координатор Податкового комітету ЄБА.

За її словами, ті, хто порушували податкове і митне законодавство, будуть і далі це робити - розбивати партії товару або занижуватимуть їх реальну вартість.

"Але це створить незручності для простих громадян, бо їм буде складніше і дорожче оформлювати свої покупки", - зазначила пані Артемчук.

До цього, за її словами, не готові ні митники, ні звичайні покупці, які не знають, коли саме і як буде нараховуватися сума всіх податків.

Також експерт пояснила, що з 1 липня 2019 року будуть оподатковувати міжнародні посилки для фізичних осіб, фактурна фартість яких перевищує 100 євро.

"Щоб розібратись, як будуть оподатковувати юридичних і фізичних осіб - підприємців необхідно буде уважно прочитати закон після його опублікування", - зазначила пані Артемчук.

Норма про три посилки не запрацює

За діючим Податковим кодексом з 1 січня 2019 року в Україні мала запрацювати норма про те, що один одержувач зможе отримати без мита лише перші три міжнародні посилки на місяць із товарами на суму до 150 євро кожна.

Проте, електронний реєстр посилок не створили, тому з 2019 року обмеження щодо трьох посилок не запрацює.

Реєстр поштових та ескпрес-перевезень мають запустити лише з 2021 року.

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