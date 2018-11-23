В Китаї магазини знімають з продажу товари Dolce & Gabbana. Чому?

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З торгівлею у Китаї в компанії Dolce & Gabbana тепер проблеми - вже кілька найбільших онлайн-магазинів зняли з продажу товари італійського бренду. Що сталося?

Нещодавно D & G випустила рекламне відео, в якому китайська модель намагається за допомогою паличок для їжі скуштувати піццу і пасту - з цим, за сюжетом реклами, в неї виникають серйозні складності.

Цього епізоду було достатньо, аби збурити скандал: D & G звинуватили зокрема в неповазі до китайців, "провінціалізації" китайської культури і поширенні неприйнятних стереотипів.

Тепер в компанія ризикує залишитися без одного з найбільших ринків люксових товарів у світі.

До бойкоту Dolce & Gabbana жителів КНР вже закликають місцеві знаменитості.

Скандал лише посилився після того, як в мережу потрапили повідомлення, нібито написані співзасновником D & G Стефано Габбани. В них він допускає образливі висловлювання про китайців.

Компанія вже оприлюднила офіційне вибачення перед всіма громадянами Китаю, які відчули себе ображеними, але запевнили: інстаграм-акаунт Стефано Габбани зламали.

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У п'ятницю обидва співзасновники D & G - Доменіко Дольче і Стефано Габбана - зняли відеовибачення, де попросили пробачити їхнє неправильне розуміння китайської культури.

Через скандал Dolce & Gabbana вже довелось скасувати фешн-шоу в Шанхаї. Місцеві рітейлери відмовляються продавати товари компанії.

У п'ятницю придбати їх не можна як на найбільших онлайн-майданчиках Китаю - Taobao і JD.com, - так і в менш популярних онлайн-магазинах на кшталт Kaola і Secoo.

Аліна Ма з компанії Mintel, яка займається маркетинговими дослідженнями, каже що невдала реклама змусила китайських покупців відчути розчарування і те, що D & G їх не розуміє.

"Вони хочуть мати справу з брендом, який знає їх, який дає їм відчуття того, що вони важливі", - каже Ма.

Це не вперше, коли Dolce & Gabbana опиняється в центрі скандалу в Китаї. Раніше компанія випустила рекламу, яку глядачі розкритикували через те, що в ній показаний стереотипний Пекін - з бідними занедбаними кварталами замість багатих.

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