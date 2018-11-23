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Кіностудія Walt Disney представила тізер-трейлер ігрового фільму "Король Лев" (The Lion King), що стане рімейком відомого мультфільму 1994 року.

Свого часу мультфільм зібрав рекордні для анімаційних фільмів збори - 88 мільйонів доларів, а також завоював дві премії "Оскар" і три "Золотих глобуси".

Стрічку, що вийде на екрани кінотеатрів влітку наступного року, озвучують чимало знаменитостей: Бейонсе, Сет Роген, Дональд Гловер, Чиветел Еджіофор та Джон Олівер.

У відеоролику міститься кілька відомих сцен, з яких починається історія: старий мандрил Рафікі показує маленьке левеня Сімбу всім мешканцям савани зі скелі.

Трейлер показали у прайм-тайм, під час традиційної трансляції матчу Національної футбольної ліги США, присвяченої Дню подяки.

Прихильники оригінальної версії 1994 року з радістю впізнали в трейлері голос Джеймса Ерла Джонса, який озвучував Короля Льва Муфасу в мультфільмі. Він зіграє цю ж роль і в кіно.

Менші ніж за добу трейлер переглянули понад 13 мільйонів людей.

Судячи з трейлера, сюжет фільму збігається з оригінальною історією про левеня Сімбу.

Режисер стрічки - Джон Фавро, який у 2016 році зняв рімейк "Книги джунглів".

Сімбу в фільмі озвучує Дональд Гловер. Бейонсе виконує роль його подруги дитинства Нали, яка згодом стає коханою Сімби.

Роль дядьки Сімби, лева Скара, зіграє Чиветел Еджіофор.

"Це просто мрія режисера - зібрати таку талановиту команду, щоб дати нове життя цій класичній історії", - розповів Джон Фавро.

У всьому світі з захопленням сприйняли новий трейлер і з нетерпінням очікують виходу фільму в прокат в липні 2019 року.

"Тизер-трейлер виглядає шикарно, надіюсь і сам фільм таким буде", - пише один з користувачів Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @pol_eto_lava2 Нароооод

Там фільм Король Лев має вийти 😱😱😱😱

Тизер-трейлер виглядає шикарно, надіюсь і сам фільм таким буде😍 — 🏳️‍🌈Бутылка вина которую выпил Дэйн🏳️‍🌈 (@pol_eto_lava2) 23 листопада 2018 р.

"Життя набуло сенсу", - пише користувачка Twitter Sofi.

Деякі користувачі соцмереж занепокоєні через новий фільм.

"У мене змішані почуття через рімейк "Короля Лева", - пише одна з користувачок соцмереж. - Це мій найулюбленіший фільм у світі, і я так переживаю, що нова версія буде абсолютно жахливою".

Пропустити Twitter допис , автор: @_sowrongitsalex I have such mixed feelings about The Lion King remake. My favourite film in the entire world and I’m so concerned the new version is absolutely awful. — Alex ✨ (@_sowrongitsalex) 22 листопада 2018 р.

Окрім "Книги джунглів, компанія Disney вже зняла рімейк на "Красуню і Чудовисько", а наступного року з'явиться фільм "Аладдін".

"Це буде та сама історія? Та сама кінцівка? Не розумію хайпу. Вони що, будуть робити рімейк для всіх анімаційних фільмів? Це просто лінощі", - реагує на тізер один з користувачів Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @bevelandembosse Isn’t it gonna be the same story? Same ending? I don’t get the hype. So now they gonna remake every animation? That’s just lazy — ジエシー (@bevelandembosse) 23 листопада 2018 р.

Втім, здебільшого відгуки дуже позитивні.

"Улюблений мультик дитинства, задивлений до дир на старій VHS-касеті. Здається, я і досі можу його цитувати", - пише у Facebook Марія Коренюк.

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"Це так знаково, поетично, потужно і надихаюче. Просто немає слів!" - радіє трейлеру ще один з користувачів у Twitter.