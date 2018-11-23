Чому Мін'юст скасував передачу Почаївської Лаври УПЦ МП

Копирайт изображения UNIAN Image caption Свято-Успенська Почаївська лавра в Почаєві (Тернопільська область)

Мін'юст скасував рішення про державну реєстрацію права УПЦ МП на користування кількома спорудами Почаївської Лаври.

Комісія Міністерства юстиції скасувала рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією "Почаївська Свято-Успенська Лавра", що відносить себе до УПЦ МП.

Про це повідомила прес-служба Мін'юсту.

Рішення прийняли на підставі скарги Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

"Комісія Мін'юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра", - повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

За її словами, члени комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Почаївської Лаври з порушеннями законодавства.

Рішення про державну реєстрацію скасували, а державному реєстратору, який його здійснив, заблокували доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомила пані Сукманова.

Скарги і розслідування

6 листопада до Мін'юсту, управління СБУ в Тернопільській області та прокуратури звернулися депутати Тернопільської облради з проханням надати оцінку факту незаконної реєстрації права користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври.

Раніше реєстратор КП «Струсівське» зареєстрував право на користування комплексом споруд Лаври в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за релігійною організацією "Почаївська Свято-Успенська Лавра".

Таким чином УПЦ МП отримало в оренду до 2052 року шість споруд Почаївської Лаври: Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус.

16 листопада на Тернопільщині поліція почала розслідування за фактом можливих зловживань під час передачі нерухомості Почаївської лаври в користування УПЦ МП.

У Міністерстві культури раніше зазначали, що Києво-Печерська та Свято-Успенська Почаївська лаври є власністю держави Україна. Їх передали в оренду УПЦ МП на 50 років. Однак, якщо виявиться, що під час передачі в оренди допущено порушення, держава може переглянути договір, зазначали в Мінкульті.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!