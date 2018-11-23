Подружжя знайшло лотерейний квиток на $1,8 млн під час прибирання

Копирайт изображения COURTESY LOUISIANA LOTTERY Image caption Ледь встигли: виграшний квиток втрачав силу за два тижні

Цього року в День подяки подружжя з американського штату Луїзіана точно мало за що дякувати - під час прибирання до свята вони випадково знайшли свій виграшний лотерейний квиток.

Тіна Еренберг розповіла, що знайшла пачку лотерейних квитків на тумбочці біля свого ліжка, коли прибирала до свята перед приїздом родичів.

Один з цих квитків був виграшним - і приніс подружжю джекпот на 1,8 млн доларів.

Пара знайшла квиток за два тижні до того, як він би втратив свою силу.

Розіграш відбувся 6 червня, і переможці мали півроку, аби заявити про себе.

"Ми знову і знову звіряли цифри", - розповів Гарольд Еренберг лотерейній корпорації Луїзіани.

Він боявся, що щось піде не так до того, як вони зможуть офіційно заявити про свої права на виграш.

Подружжя мешкає в маленькому містечку Мандевіль, за 120 км від столиці штату Батон-Руж.

Після сплати податків у них на руках лишилося 1,3 млн доларів.

Щасливі переможці кажуть, що відкладуть виграш собі на пенсію.

"У нас немає жодних планів придбати щось божевільне або поїхати у тривалі подорожі", - розповів пан Еренберг.

Його дружина додала: "Найбільшою розвагою буде покласти цей чек на депозит".

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