Напад на консульство Китаю в Пакистані: четверо загиблих
Озброєні нападники вбили щонайменше чотирьох людей під час нападу на китайське консульство в Карачі, найбільшому місті Пакистану.
Постріли біля консульства пролунали в п'ятницю, 23 листопада.
Поліція застрелила трьох нападників.
Відповідальність за напад взяли на себе бойовики-сепаратисти, які протестують проти китайських інвестиційних проектів на заході Пакистану.
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Цього ж дня у вибуху на північному заході Пакистану загинули ще принаймні 30 людей.
Вибух стався в районі Оракзай у місцевості, де переважно мешкають шиїти.
Там терорист-смертник в'їхав у натовп на мотоциклі, повідомляє поліція.
Що сталося в Карачі?
Троє озброєних нападників намагалися увірватися до консульства, але їх зупинила охорона.
Двоє з загиблих - поліцейські.
Очевидці повідомляють, що бачили вибух. Місцеві телеканали показали кадри з димом.
Жоден з персоналу консульства не постраждав, заявили у владі Китаю.
У Китаї засудили напад на дипломатичне представництво країни та висловили жалобу за загиблими поліцейськими.
Водночас в Пекіні відзначили професійність сил безпеки Пакистану під час захисту консульства.
Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Визвольна армія Белуджистану".
Вони заявили, що вважають китайців пригноблювачами, так само як і пакистанські сили безпеки, повідомляє AFP.
Будівельні проекти та китайські робітники вже не раз ставали об'єктами нападу з боку бойовиків.
У серпні кілька китайських інженерів дістали поранення через вибух, здійснений смертником.
Втім, до цього жоден з інцидентів не зупиняв потік китайських інвестицій до країни.
Напад на консульство в Карачі став однією з найзухваліших атак.
Смілива поліціянтка
В обох країнах хвалять співробітницю поліції Сухай Талпур, яка очолила операцію сил безпеки під час нападу на консульство, повідомляє BBC Monitoring.
"Сухай Азіз, ти - приклад сміливості. Це жінки, які попереду всіх", - заявив голова провінції Сінд Мурад Алі Шах, повідомляє Pakistan Daily.
"Кажуть, що місце жінки на кухні. Крім тих випадків, коли всім потрібен рятівник", - написала журналістка Аїша Сарварі у Twitter.
"Пишаюся співробітницею поліції Сухай Азіз Талпур, жінкою, яка безстрашно встала в авангарді успішної поліцейської операції проти терористів в китайському консульстві". - зазначила у Twitter пакистанський політик Шеррі Реман.
Сухай Талпур приєдналася до лав поліції, склавши спеціальний іспит у 2013 році, повідомляють місцеві ЗМІ.
"Коли мої батьки вирішили відправити мене до школи, більшість з наших родичів почали сміятися з моєї сім'ї. Настільки, що батькам довелося переїхати з нашого села до сусіднього міста", - розповіла пані Талпур виданню Express Tribune.
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