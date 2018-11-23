Напад на консульство Китаю в Пакистані: четверо загиблих

  • 23 листопада 2018
Люди кричать біля консульства Копирайт изображения EPA
Image caption Під час нападу загинули двоє поліцейських

Озброєні нападники вбили щонайменше чотирьох людей під час нападу на китайське консульство в Карачі, найбільшому місті Пакистану.

Постріли біля консульства пролунали в п'ятницю, 23 листопада.

Поліція застрелила трьох нападників.

Відповідальність за напад взяли на себе бойовики-сепаратисти, які протестують проти китайських інвестиційних проектів на заході Пакистану.

Цього ж дня у вибуху на північному заході Пакистану загинули ще принаймні 30 людей.

Вибух стався в районі Оракзай у місцевості, де переважно мешкають шиїти.

Там терорист-смертник в'їхав у натовп на мотоциклі, повідомляє поліція.

Що сталося в Карачі?

Троє озброєних нападників намагалися увірватися до консульства, але їх зупинила охорона.

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Image caption Палаючий автомобіль біля консульства

Двоє з загиблих - поліцейські.

Очевидці повідомляють, що бачили вибух. Місцеві телеканали показали кадри з димом.

Жоден з персоналу консульства не постраждав, заявили у владі Китаю.

У Китаї засудили напад на дипломатичне представництво країни та висловили жалобу за загиблими поліцейськими.

Водночас в Пекіні відзначили професійність сил безпеки Пакистану під час захисту консульства.

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Image caption Район консульства після інциденту оточили військові

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Визвольна армія Белуджистану".

Вони заявили, що вважають китайців пригноблювачами, так само як і пакистанські сили безпеки, повідомляє AFP.

Будівельні проекти та китайські робітники вже не раз ставали об'єктами нападу з боку бойовиків.

У серпні кілька китайських інженерів дістали поранення через вибух, здійснений смертником.

Втім, до цього жоден з інцидентів не зупиняв потік китайських інвестицій до країни.

Напад на консульство в Карачі став однією з найзухваліших атак.

Смілива поліціянтка

В обох країнах хвалять співробітницю поліції Сухай Талпур, яка очолила операцію сил безпеки під час нападу на консульство, повідомляє BBC Monitoring.

"Сухай Азіз, ти - приклад сміливості. Це жінки, які попереду всіх", - заявив голова провінції Сінд Мурад Алі Шах, повідомляє Pakistan Daily.

"Кажуть, що місце жінки на кухні. Крім тих випадків, коли всім потрібен рятівник", - написала журналістка Аїша Сарварі у Twitter.

"Пишаюся співробітницею поліції Сухай Азіз Талпур, жінкою, яка безстрашно встала в авангарді успішної поліцейської операції проти терористів в китайському консульстві". - зазначила у Twitter пакистанський політик Шеррі Реман.

Сухай Талпур приєдналася до лав поліції, склавши спеціальний іспит у 2013 році, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Коли мої батьки вирішили відправити мене до школи, більшість з наших родичів почали сміятися з моєї сім'ї. Настільки, що батькам довелося переїхати з нашого села до сусіднього міста", - розповіла пані Талпур виданню Express Tribune.

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