Напад на консульство Китаю в Пакистані: четверо загиблих

Копирайт изображения EPA Image caption Під час нападу загинули двоє поліцейських

Озброєні нападники вбили щонайменше чотирьох людей під час нападу на китайське консульство в Карачі, найбільшому місті Пакистану.

Постріли біля консульства пролунали в п'ятницю, 23 листопада.

Поліція застрелила трьох нападників.

Відповідальність за напад взяли на себе бойовики-сепаратисти, які протестують проти китайських інвестиційних проектів на заході Пакистану.

Цього ж дня у вибуху на північному заході Пакистану загинули ще принаймні 30 людей.

Вибух стався в районі Оракзай у місцевості, де переважно мешкають шиїти.

Там терорист-смертник в'їхав у натовп на мотоциклі, повідомляє поліція.

Що сталося в Карачі?

Троє озброєних нападників намагалися увірватися до консульства, але їх зупинила охорона.

Копирайт изображения XINHUA Image caption Палаючий автомобіль біля консульства

Двоє з загиблих - поліцейські.

Очевидці повідомляють, що бачили вибух. Місцеві телеканали показали кадри з димом.

Жоден з персоналу консульства не постраждав, заявили у владі Китаю.

У Китаї засудили напад на дипломатичне представництво країни та висловили жалобу за загиблими поліцейськими.

Водночас в Пекіні відзначили професійність сил безпеки Пакистану під час захисту консульства.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Район консульства після інциденту оточили військові

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Визвольна армія Белуджистану".

Вони заявили, що вважають китайців пригноблювачами, так само як і пакистанські сили безпеки, повідомляє AFP.

Будівельні проекти та китайські робітники вже не раз ставали об'єктами нападу з боку бойовиків.

У серпні кілька китайських інженерів дістали поранення через вибух, здійснений смертником.

Втім, до цього жоден з інцидентів не зупиняв потік китайських інвестицій до країни.

Напад на консульство в Карачі став однією з найзухваліших атак.

Смілива поліціянтка

В обох країнах хвалять співробітницю поліції Сухай Талпур, яка очолила операцію сил безпеки під час нападу на консульство, повідомляє BBC Monitoring.

"Сухай Азіз, ти - приклад сміливості. Це жінки, які попереду всіх", - заявив голова провінції Сінд Мурад Алі Шах, повідомляє Pakistan Daily.

"Кажуть, що місце жінки на кухні. Крім тих випадків, коли всім потрібен рятівник", - написала журналістка Аїша Сарварі у Twitter.

"Пишаюся співробітницею поліції Сухай Азіз Талпур, жінкою, яка безстрашно встала в авангарді успішної поліцейської операції проти терористів в китайському консульстві". - зазначила у Twitter пакистанський політик Шеррі Реман.

Пропустити Twitter допис , автор: @sherryrehman In the middle of a hard day, Pakistan’s 🇵🇰remarkable women rise to be the silver lining. So proud of SSP Suhai Aziz Talpur, the woman who fearlessly spearheaded the vanguard of the successful police operation against terrorists at Chinese consulate. pic.twitter.com/tsu1bMttLz — SenatorSherryRehman (@sherryrehman) 23 листопада 2018 р.

Сухай Талпур приєдналася до лав поліції, склавши спеціальний іспит у 2013 році, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Коли мої батьки вирішили відправити мене до школи, більшість з наших родичів почали сміятися з моєї сім'ї. Настільки, що батькам довелося переїхати з нашого села до сусіднього міста", - розповіла пані Талпур виданню Express Tribune.

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