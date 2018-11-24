Чому подешевшала нафта: вартість Brent впала нижче 60 доларів

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Ціна нафти Brent на Лондонській біржі у п'ятницю опустилася нижче 60 доларів за барель - вперше з жовтня 2017 року.

На останній торговій сесії цього тижня барель нафти Brent торгувався по 59,11 дол. (падіння склало 5,61% ), барель нафти WTI - по 51,07 (падіння на 6,59%), пише видання Enkorr.

Вже кілька тижнів на ринку нафти є невизначеність щодо попиту на "чорне золото" в наступному році.

Там, зокоема, сумніваються, що країни ОПЕК+ домовляться скорочувати видобуток нафти у 2019 році.

Водночас видобуток нафти дуже зростає у США, а в Саудівській Аравії перебуває на максимальному рівні, що створює ризик перевиробництва, пояснює аналітик російської компанії "БКС Прем'єр" Антон Покатович.

Але, на його думку, зараз падіння цін скоріше спекулятивне, а остаточно про тренд зниження цін можна буде говорити лише після 6 грудня, коли відбудеться чергове засідання ОПЕК.

Якщо на ньому експортери все ж домовляться про масштабне скорочення видобутку, то ціни почнуть зростати.

За прогнозами аналітиків Morgan Stanley, при такому сценарії ціни на нафту повернуться до позначки у 70 доларів за барель.

Якщо ж угоди не буде, то ціни залишаться на рівні близько 60 доларів за барель.

Падіння з жовтня

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вартість нафти впливає на коливання цін на бензин

Ціни на нафту почали різке падіння у першій половині жовтня 2018 року.

Економісти пов'язують це не лише з очікуванням перевиробництва, а й з тим, що у майбутньому нафту просто можуть менше купувати.

Зростання світової економіки в наступному році може сповільнитися, а це обмежить попит на нафту.

Інші фактори - тарифне протистояння між США і Китаєм, а також прогнози щодо збільшення нафтовидобутку за межами ОПЕК.

На зниження ціни нафти вже відреагував російський рубль, який у порівнянні з доларом у п'ятницю ввечері подешевшав на 37 копійок.

Водночас в Україні попереднє зростання цін на нафту, яке тривало до початку жовтня, призвело до подорожчання бензину. Експерти припускали, що зменшення цін на нафту може мати наслідком і здешевшання палива.

Якщо до кінця року ціна нафти залишиться в межах 80 доларів, вартість літру бензину в Україні цілком може впасти щонайменше на 50 копійок, а то і на 1,5 гривні, прогнозували аналітики на початку листопада.