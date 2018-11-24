"Євробляхери" заявили про "часткову перемогу" і йдуть у політику

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Організація "Авто Євро Сила" оголосила про "часткову перемогу" після підписання президентом законів щодо розмитнення іноземних авто, але додала, що продовжуватиме боротьбу за повне скасування акцизів на ввезення машин.

В "Авто Євро Силі" також озвучили свої політичні амбіції.

У політику

"Ця часткова перемога стала можлива лише завдяки нашій дворічний боротьбі. Два роки тому і уряд, і парламент і чути не хотів про скасування обмеження на ввіз авто в Україну нижче стандарту Євро 5", - йдеться у заяві "Авто Євро Сили".

"Вони нам пропонували різні всілякі схеми так званої легалізації авто. Але ми були принципово проти і вимагали одного закону для всіх. І нам вдалося відстояти окремий закон!" - додають в організації.

Там також висловили готовність надати безкоштовні консультації своїм прихильникам про те, "як привезти та розмитнити авто, а також яким чином це найкраще та найдешевше зробити".

Водночас так звані "євробляхери" заявили, що будуть боротися за повну ліквідацію акцизу на ввезення іноземних автомобілів в Україну.

Це вони вимагатимуть "у нового президента та нового парламенту".

А щоб привести до влади політиків, які скасують такий акциз, "євробляхери" вирішили створити об'єднання "Сила виборців", яке, утім, не буде політичною партією.

"Для доступного розуміння того, чим буде Громадянська платформа "Сила виборців": якщо партії та політики - це фігури на шаховій дошці, то "Сила виборців - це гравець, який робить ними ходи", - йдеться у заяві.

"Сила виборці", за словами її ініціаторів, має стати "першим в Україні комітетом політичної дії, сотні яких існують в США".

Свої представництва нове об'єднання планує створити у кожному районі та кожному місті обласного значення.

Чим саме буде займатися нове об'єднання, там поки що не уточнюють.

Закони

Копирайт изображения УНІАН Image caption Протести власників авто з іноземними номерами

Напередодні президент Петро Порошенко підписав закони, які спрощують легалізацію ввезених в Україну автомобілів на "єврономерах" та збільшують відповідальність за порушення правил розмитнення.

Вартість розмитнення авто, що завозяться для особистого використання, визначатиметься залежно від базової ставки (50-100 євро для бензинових машин, та 75-150 євро - для дизельних) і двох коефіцієнтів - об'єму двигуна і віку авто.

Наприклад, за ввезення п'ятирічного авто з бензиновим двигуном об'ємом два літри треба буде сплатити 500 євро.

Також передбачається 50% знижка на розмитнення у перші три місяці після набуття чинності закону.

Водночас вводиться штраф 8,5 тис. гривень за порушення умов розмитнення авто.

А якщо нерозмитнене авто буде використовуватися у підприємницьких цілях, то штраф складатиме 34 тисячі гривень. За повторне порушення - 170 тисяч гривень.

90 днів, протягом яких діятиме знижка на розмитнення, почнуться з наступного дня, після публікації нових законів (очікується у суботу).

У пенсійний фонд

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Петро Порошенко у п'ятницю підписав закони щодо нових правил розмитнення авто, які парламет ухвалив ще 8 листопада

"Кожна копійка, яка буде заплачена так званими "євробляхерами" - вона піде українському пенсіонеру, напряму в Пенсійний фонд", - пообіцяв президент Петро Порошенко після підписання законів.

Автори бюджету на 2019 рік заклали в ньому 1 млрд грн надходжень від розмитнення автомобілів.

"Дали 50% знижку, якщо ти швидко це зробиш. Легалізуй машину, а головне - закрийте кордони для контрабандистів, збільшіть відповідальність, навчіться жити у цивілізований державі", - додав глава держави, і власників авто утриматися від акцій протесту.

Минулого тижня організація "Авто Євро Сила" почала всеукраїнську акцію з перекриття доріг на знак протесту проти того, що не всі їхні вимоги щодо розмитнення були враховані у нових законах.

В деяких регіонах сталися конфлікти з поліцією.

21 листопада лідер "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич заявив про те, що акції протестів тимчасово призупиняють - для вироблення нової стратегії.

Разом з тим не всі користувачі автомобілів на єврономерах виступають різко проти ухваленого закону.

Наприклад, співрозмовник BBC News Україна Олександр зізнавався, що він та його знайомі чекали на підпис закону, щоб почати процедуру розмитнення за новими правилами.