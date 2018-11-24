Як у Парижі протестують проти росту цін на пальне
Паризькі поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які протестують проти підвищення податку на паливо.
Другі вихідні поспіль у Франції йдуть акції протесту, учасники яких закликають президента країни Еммануеля Макрона відмовитися від підвищення податку на бензин і дизельне паливо - або піти у відставку.
Попри заходи безпеки та поліцейське оточення, на Єлисейських полях у суботу сталися сутички демонстрантів з силами правопорядку.
До акції долучилося кілька тисяч протестувальників.
У минулі вихідні в акціях протесту по всій країні взяло участь близько 280 тисяч осіб. Протести відбулися у 2 тис. французьких містах.
Одна учасниця протестів загинула: її випадково задавило машиною.
А у п'ятницю поліція заарештувала людину, яка погрожувала підірвати вибуховий пристрій поблизу одного з торгових центрів в місті Анже. Чоловік вимагав, щоб президент Макрон задовольнив вимоги протестувальників.
Зростання ціни
За рік вартість дизпалива у Франції зросла на 23% - до 1,51 євро за літр.
Підвищення пов'язане зокрема з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.
На початку 2019 роки відбудеться ще одне підвищення.
Майбутні зростання ціни стало причиною створення руху "жовтих жилетів" - такі жилети повинен мати в машині будь-який водій у Франції.
Макрон стверджує, що підвищення податків на паливо необхідне, щоб стимулювати розробки в області екологічно чистого палива та відновлювальної енергетики, а також знизити залежність країни від нафти.
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