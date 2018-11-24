Як у Парижі протестують проти росту цін на пальне

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліція застосувала водомети і газ

Паризькі поліцейські застосували водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які протестують проти підвищення податку на паливо.

Другі вихідні поспіль у Франції йдуть акції протесту, учасники яких закликають президента країни Еммануеля Макрона відмовитися від підвищення податку на бензин і дизельне паливо - або піти у відставку.

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Попри заходи безпеки та поліцейське оточення, на Єлисейських полях у суботу сталися сутички демонстрантів з силами правопорядку.

До акції долучилося кілька тисяч протестувальників.

Копирайт изображения Reuters Image caption Протести у Франції тривають вже два тижні

У минулі вихідні в акціях протесту по всій країні взяло участь близько 280 тисяч осіб. Протести відбулися у 2 тис. французьких містах.

Одна учасниця протестів загинула: її випадково задавило машиною.

А у п'ятницю поліція заарештувала людину, яка погрожувала підірвати вибуховий пристрій поблизу одного з торгових центрів в місті Анже. Чоловік вимагав, щоб президент Макрон задовольнив вимоги протестувальників.

Зростання ціни

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За рік вартість дизпалива у Франції зросла на 23% - до 1,51 євро за літр.

Підвищення пов'язане зокрема з податками на дизельне паливо і бензин, введеними урядом Макрона.

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На початку 2019 роки відбудеться ще одне підвищення.

Майбутні зростання ціни стало причиною створення руху "жовтих жилетів" - такі жилети повинен мати в машині будь-який водій у Франції.

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Макрон стверджує, що підвищення податків на паливо необхідне, щоб стимулювати розробки в області екологічно чистого палива та відновлювальної енергетики, а також знизити залежність країни від нафти.

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