Джастін Бібер повідомив, що одружився

  • 24 листопада 2018
Джастін Бібер та Гейлі Болдвін Копирайт изображения Getty Images

Співак Джастін Бібер повідомив, що святкував День подяки вже як одружений чоловік.

Про це він розповів своїм 102 мільйонам фоловерам в Instagram.

Співак написав, що "любов - це не завжди просто", але при цьому він намагається, як Ісус Христос, бути терплячим та самовідданим.

Таким чином, він вперше підтвердив, що одружився з моделлю Гейлі Болдвін.

За деякою інформацією, пара одружилася два місяці тому у Нью-Йорку, хоча Гейлі Болдвін це заперечувала.

Повідомляють, що вони одружилися таємно у вересні.

Копирайт изображения Getty Images

Неофіційно Бібер та Болдвін підтвердили своє одруження у коментарях в соцмережах минулого тижня, коли співак називав модель "моя дружина", а вона змінила своє ім'я на Гейлі Бібер.

Таке фото зі свого дня народження Гейлі Болдвін запостила в Instragram. 22 листопада їй виповнилося 22 роки.

Гейлі - племінниця знаменитого актора і режисера Алека Болдвіна, володаря премій "Еммі" та "Золотий Глобус", - дочка його молодшого брата Стівена, також актора.

У травні 2017 вона року очолила список найкрасивіших жінок світу за версією журналу Maxim, а минулого року отримала титул "Найвпливовіша дівчина в світі стилю" на церемонії FN Achievement Awards 2017.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!

Новини на цю ж тему