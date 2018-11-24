Копирайт изображения Getty Images

Співак Джастін Бібер повідомив, що святкував День подяки вже як одружений чоловік.

Про це він розповів своїм 102 мільйонам фоловерам в Instagram.

Співак написав, що "любов - це не завжди просто", але при цьому він намагається, як Ісус Христос, бути терплячим та самовідданим.

Таким чином, він вперше підтвердив, що одружився з моделлю Гейлі Болдвін.

За деякою інформацією, пара одружилася два місяці тому у Нью-Йорку, хоча Гейлі Болдвін це заперечувала.

Повідомляють, що вони одружилися таємно у вересні.

Копирайт изображения Getty Images

Неофіційно Бібер та Болдвін підтвердили своє одруження у коментарях в соцмережах минулого тижня, коли співак називав модель "моя дружина", а вона змінила своє ім'я на Гейлі Бібер.

Таке фото зі свого дня народження Гейлі Болдвін запостила в Instragram. 22 листопада їй виповнилося 22 роки.

Гейлі - племінниця знаменитого актора і режисера Алека Болдвіна, володаря премій "Еммі" та "Золотий Глобус", - дочка його молодшого брата Стівена, також актора.

У травні 2017 вона року очолила список найкрасивіших жінок світу за версією журналу Maxim, а минулого року отримала титул "Найвпливовіша дівчина в світі стилю" на церемонії FN Achievement Awards 2017.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!