Лісам Амазонки загрожує знищення

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Темпи знищення тропічних лісів Амазонки досягли піку за останнє десятиліття.

За офіційними даними, з серпня 2017 по липень 2018 року було знищено близько 7,9 тисячі квадратних кілометрів найбільшого у світі тропічного лісу. Це територія, яка у п'ять разів перевищує площу Лондона.

Міністр охорони навколишнього середовища Бразилії Едсон Дуарте заявив, що причиною такої ситуації є нелегальна вирубка.

Такі цифри з'явилися на фоні занепокоєння щодо політики новообраного президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Під час виборчої кампанії у 2018 році він обіцяв знизити штрафи за шкоду лісовому господарству та послабити можливості екологічного агентства.

Адміністрація новообраного президента також оголосила про плани об'єднати міністерства аграрної політики та охорони навколишнього середовища. На думку критиків, такі кроки загрожують тропічним лісам.

Останні дані уряду свідчать, що найбільше знищують ліси у бразильських штатах Мату-Гросу та Пара, там показники у порівнянні з минулим роком виросли на 13,7%.

Міністр Едсон Дуарте звинуватив у вирубці організовану злочинність та закликав до ефективних дій.

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Амазонський тропічний ліс є найбільшим тропічним лісом у світі, там освоїлися багато рослин та тварин, які досліджуються вченими.

Більшість його площі перебуває у Бразилії, де за законами, землевласники повинні зберігати певний відсоток лісів.

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