На Україну очікує мокрий сніг: де й коли будуть проблеми?

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Водіїв попереджають про налипання мокрого снігу на дорогах у найближчі дні

У більшості областей України невдовзі очікується мокрий сніг, а на дорогах - ожеледь, попереджають метеорологи.

Дощі і мокрий сніг прийдуть у західні, північні та центральні регіони вже у неділю

А у понеділок вдень негода дійде до решти регіонів, окрім півдня.

"Вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь", - йдеться у попередженні Укргідрометцентру.

Натомість, на півдні з понеділка очікуються сильні пориви вітру - до 15-20 метрів за секунду.

Водіям радять підготуватися до складних доріг.

Київ

Не обійде стороною негода і столицю. Опади там будуть вже у неділю.

"У Києві завтра та в понеділок мокро, слизько, мокрий сніг з переходом у дощ чи мряку. Потепліє до нуля", - написала у Facebook метеоролог Наталія Діденко.

"Далі по наступному тижню почнуть заходити помірні морози. Утепляйтеся серйозніше", - додала вона.