95-річного німця обвинуватили у смерті 36 тис. бранців концтабору

Image caption Маутгаузен - найбільший австрійський концтабір. Там утримували майже 200 тис. в'язнів, половина з яких загинули

У Німеччини 95-річного берлінця офіційно звинуватили у причетності до загибелі десятків тисяч в'язнів нацистського концтабору Маутгаузен в кінці Другої світової війни.

Повне ім'я обвинуваченого не називають, зазначають лише, що його звати "Ганс Г.".

Прокурори вважають, що у складі підрозділу СС він був охоронцем в таборі Маутгаузен з середини 1944 до початку 1945 року.

Цей концтабір знаходився в Австрії та був найбільшим на території цієї країни.

Половина з його 190 тис. бранців у підсумку загинули.

Обвинувачення вважає, що "Ганс Г." причетний до смерті 36 тис. 223 з них.

Копирайт изображения AFP Image caption В'язнів табору вбивали газом, розстрілювали та робили смертельні ін'єкції

Сам чоловік чи його адвокати поки що не коментували ці обвинувачення у пресі.

В'язні Маутгаузена гинули від важкої роботи, голоду та холоду. Також їх розстрілювали, труїли газом чи робили смертельні ін'єкції.

Прокурори стверджують, що "Ганс Г.", будучи бійцем підрозділу СС, знав про "всі методи вбивств та жахливі умови життя в'язнів табору".

Обвинувачення також вважає, що він або був долучений до вбивств, або ж допомагав головним виконавцям.

Берлінський суд тепер має вирішити, чи дійде справа до судового розгляду та вироку.