Помер режисер Ніколас Роуг, що знімав суперечливе кіно

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Британський кінорежисер Ніколас Роуг помер у 90-річному віці, повідомила його родина.

Всі шістдесят років кар'єри режисер знімав оригінальне та суперечливе кіно.

Зокрема, психологічний трилер "А тепер не дивись", який вийшов у 1973 році, викликав дискусію через графічні сексуальні сцени.

Ніколаса Роуга вважали одним із найоригінальніших кінематографістів, які коли-небудь були у Великій Британії.

Він часто дратував критиків та здобув репутацію "важкого режисера" для акторів.

На його рахунку епізоди у серіалі "Хроніки молодого Індіани Джонса" (1993 рік), фільми "Еврика" (1983 рік), "Перформанс" (1970 року) та "Людина, яка впала на Землю" (1963 рік).

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