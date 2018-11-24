У Києві на арці Дружби народів з'явилася "тріщина"
На арці Дружби народів у Києві активісти намалювали тріщину в знак солідарності з тими українцями, які перебувають в російських в'язницях.
Цей проект реалізували кілька громадських організацій.
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За інформацією однієї з активісток Олександри Матвійчук, тріщину намалювали саме в День пам'яті жертв Голодомору, що дуже символічно.
"Зауважимо, що ми жодним чином не ставимо під сумнів культурну та історичну цінність пам'ятки арка Дружби народів і відкидаємо, будь-які можливі спекуляції з цього приводу", - вказують активісти.
За словами Олександри, всі дозволи на дану акцію вони отримали.
"У зв'язку з триваючою війною на сході України, окупацією Криму, незаконним утримуванням українських громадян з політичних мотивів Росією, ми виступаємо з цією заявою, підписуючи її "тріщиною дружби" на символічній пам'ятці - арці Дружби народів".
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