Проект "Стіна" на кордоні з Росією готовий наполовину, його продовжили
Роботи з інженерно-технічного облаштування кордону України з Росією, так званий проект "Стіна", реалізували вже на 47%.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, таку заяву зробив керівник відомства Арсен Аваков під час перевірки харківської ділянки кордону.
У Харківській області роботи завершуються, але вони будуть продовжуватися в Сумській та Луганській областях, де вже виконано 20% робіт.
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"Ми сьогодні на одному з опорних пунктів, які обладнані вздовж кордону. Таких опорних пунктів - 40. Рівень та якість інженерних споруд досить високий. І функціонал вздовж кордону не тільки загорожа з проволокою, тут найголовніше - інтелектуальна компонента та реагування", - сказав міністр.
За його словами, в бюджеті заклали поетапний розвиток цього проекту.
Керівник Державної прикордонної служби Петро Цигикал додав, що інженерно-технічне облаштування спрощує охорону кордону, зменшує кількість прикордонних нарядів безпосередньо на кордоні і є дуже ефективним.
Також він зазначив, що через недофінансування проекту у 2015-2017 роках, його продовжили до 2021 року. В бюджеті на 2019 рік вже заклали 400 млн гривень на цей напрямок, але пан Цигикал сподівається на додаткове фінансування.
Проект "Стіна" представили ще у 2014 році, його мета - виконати інженерно-технічне облаштування кордону з Росією. Реалізувати його спочатку планували за чотири роки, а вартість оцінили у вісім мільярдів гривень.
Він передбачає протитранспортні рови, сітчасту огорожу по металевих стовпах, загородження зі спіралі типу "Єгоза", контрольно-слідові смуги, рокадні дороги. На окремих напрямках передбачені комплекси відеоконтролю та сигналізації, пересувні бойові модулі та опорні пункти.
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