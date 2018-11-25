Росіяни атакували український корабель на Азові: деталі інциденту

Копирайт изображения navy.mil.gov.ua

Російські прикордонні кораблі здійснили відверто агресивні дії проти кораблів військово-морських сил України, заявляють у ВМС України.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook військово-морських сил.

За даними українських військових, в неділю, 25 листопада, українські кораблі у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовським морем.

Про свої наміри вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону.

Проте, як зазначають у ВМС, російські прикордонні кораблі типу "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

"Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксира, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", - йдеться в повідомленні ВМС України.

ВМС опублікували також фото зіткнення.

Копирайт изображения navy.mil.gov.ua

Українські військові зазначають, що всі незаконні дії фіксуються екіпажами кораблів, про них поінформують компетентні міжнародні органи.

Що кажуть росіяни?

Прикордонне управління ФСБ Росії по анексованому Криму, натомість, повідомило, що три кораблі українських ВМС начебто незаконно перетнули "держкордон РФ" та "неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації".

Згідно з повідомленням, українські кораблі продовжують рух до Керченської протоки, про свої наміри вони не попереджали.

Крім того, як стверджують у російському ФСБ, кораблі "небезпечно маневрують і не підкоряються вимогам".

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!