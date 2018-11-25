Епопея з "брекзитом": лідери ЄС погодили умови розриву

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Лідери ЄС схвалили угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу, повідомив глава Європейської Ради Дональд Туск.

Обговорення у Брюсселі, після якого угода отримала схвалення від 27 лідерів ЄС, тривало менш як годину.

Як зазначив Туск, документу дали зелене світло після того, як в останній момент Іспанія зняла свої застереження щодо питання Гібралтару.

Тепер угоду має схвалити парламент Великої Британії, що буде непросто, зважаючи, що багато депутатів виступають проти. Очікується, що розгляд відбудеться на початку грудня.

Перемовини щодо угоди між сторонами тривали понад 18 місяців після того, як Британія ухвалила рішення вийти з ЄС на референдумі.

Країна має остаточно вийти з об'єднання 29 березня 2019 року.

Що саме погодили?

Лідери країн ЄС схвалили два ключових документи "брекзиту":

Угоду про вихід Великої Британії зі складу ЄС. Це документ на 585 сторінок, що носить обов'язковий для виконання характер і встановлює умови виходу Британії з ЄС. Серед іншого, він зобов'язує Лондон заплатити Брюсселю 39 млрд фунтів "аліментів", роз'яснює права громадян ЄС, які проживають у Британії, і британських громадян в країнах ЄС, а також передбачає механізм, при якому кордон між Північною Ірландією (входить до складу Британії) та Ірландією (залишиться в складі ЄС) залишиться відкритим.

Політичну декларацію, в якій йдеться про основні параметри майбутніх відносин між Великою Британією та ЄС після "брекзиту", включаючи торгівлю та питання безпеки.

Раніше прем'єр Британії Тереза Мей звернулася до громадян з закликом підтримати документ як найкращий з можливих варіантів розриву.

Чому в Британії угодою незадоволені?

Суперечлива частина угоди стосується того, що станеться з кордоном між Ірландією та Північною Ірландією.

Угода передбачає заходи зі створення простору безпеки, щоб гарантувати відсутність жорсткого кордону незалежно від результатів майбутніх торговельних переговорів між Великою Британією та ЄС.

Якщо до кінця перехідного періоду, нової торговельної угоди не буде, Північна Ірландія буде продовжувати слідувати деяким правилам ЄС стосовно стандартів харчових продуктів та товарів.

Це також включатиме тимчасову єдину митну територію, яка б фактично залишала всю Велику Британію в межах митного союзу ЄС.

Прихильникам "брекзиту" не до вподоби перспектива залишатись прив'язаними до митних правил ЄС протягом багатьох років чи навіть, як деякі бояться, невизначено довго.

Водночас політичні сили Північної Ірландії заявляють, що проти створення нового кордону, і, якщо таке положення буде в угоді по "брекзиту", вони за нього не голосуватимуть.

Крім того, 15 листопада на знак протесту проти угоду подали у відставку одразу декілька британських урядовців. В тому числі міністр з питань "брекзиту" Домінік Рааб, який заявив, що "не може у здоровому глузді підтримати проект угоди про умови виходу з Європейського Союзу".

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