Бойові вертольоти Росії "взяли на приціл" українські кораблі біля Керчі: що відбувається

Копирайт изображения Getty Images

Два ударні вертольоти збройних сил Росії Ка-52 взяли бойовий курс на катери військово-морських сил України, які у неділю вже зазнавали агресії з боку російських кораблів.

Про це повідомляє прес-служба ВМС України на своєму Facebook.

"О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.

ВМС зазначають, що українські катери вже третю годину чекають проходу в бік Маріуполя Керченською протокою.

О 13.42 Керчтрафікконтроль повідомив, що рух перекрили в обидва боки через те, що танкер сів на мілину перед мостом зі сторони Азовського моря.

Українські ВМС додають, що цю інформацію поки що не підтвердили міжнародною системою контролю судноплавства.

Що відбулось між кораблями Росії та України?

Вранці 25 листопада українські ВМС повідомили, що українські кораблі у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдового буксира "Яни Капу" вирушили у плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь у Азовському морі.

Про свої наміри вони, відповідно до міжнародних норм, поінформували іншу сторону.

Проте, як зазначають у ВМС, російські прикордонні кораблі типу "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

А саме - "Дон" протаранив український рейдовий буксир.

ВМС опублікували фото зіткнення.

Копирайт изображения navy.mil.gov.ua

В результаті отримав ушкодження головний двигун корабля, обшивка та леєрне огородження. Було втрачено рятувальний плотик.

Ніхто з команди, попередньо, не постраждав.

Росія назвала рух українських кораблів - провокацією.

Мовляв, вони незаконно перетнули "держкордон РФ" та "неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації".

Згідно з повідомленням прикордонного управління ФСБ Росії по анексованому Криму, українські кораблі про свої наміри вони не попереджали. Вони "небезпечно маневрують і не підкоряються вимогам".

В українському МЗС, натомість, зазначили, що дії РФ "перейшли межу і стали вже агресивними".

Згідно із заявою відомства, Росія порушує норми Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права, тож Україна вимагатиме реакції міжнародної спільноти.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!