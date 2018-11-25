Нові протести через "євробляхи": на кордоні з ЄС блокують пункти пропуску

Копирайт изображения dpsu.gov.ua

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокують рух на пунктах пропуску з країнами ЄС, зокрема з Польщею та Словаччиною.

Тож рух через низку пунктів пропуску тимчасово ускладнений, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

"Це пов'язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух на дорогах, що ведуть до пунктів пропуску", - пояснюють в ДПС.

Складна ситуація, за даними прикордонників, на пунктах "Устилуг" та "Ягодин" у Волинській області, "Рава-Руська", "Шегині", "Краківець" у Львівській та "Малий Березний" у Закарпатській.

Держприкордонслужба запевнила, що не допустить провокацій та закликала всіх, хто подорожує, врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожей.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у своєму Facebook оприлюднив фото, на яких сотні людей блокують різні пункти пропуску через державний кордон.

На деяких пунктах протестувальники навіть палять шини.

Копирайт изображения Ігор Зінкевич Image caption Заблокована дорога до пункту пропуску "Ягодин" на Волині

Чим незадоволені?

Місцеві мешканці, велика кількість яких користується автомобілямиз іноземною реєстрацією і багаторазово перетинає кордон на цих автомобілях, незадоволені новим законом "про євробляхи".

Адже документ не лише передбачає лібералізацію у розмитненні таких автомобілів, але також вводить нові, більш жорсткі правила їх ввезення на територію України.

Копирайт изображения Ігор Зінкевич Image caption Перекрита дорога до пункту пропуску "Устилуг" на Волині

Зокрема, зміни до Митного кодексу передбачають підвищення штрафів за порушення правил реєстрації авто, а також скасовується норма, яка дозволяла порушувати митні правила протягом року і бути притягненим до відповідальності лише один раз.

За новими правилами, авто, ввезене в Україну в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не можна передавати у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Крім того, заборонено використовувати таке авто у підприємницькій діяльності або для отримання доходу.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту. Залежно від терміну порушення, штраф становитиме від 8,5 тис. грн до 170 тис. грн.

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