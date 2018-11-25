Захоплення українських кораблів: як реагує світ

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Європейський Союз закликав Росію діяти із максимальною стриманістю, а в НАТО хочуть, аби Москва забезпечила доступ до українських портів в Азовському морі.

У світі коментують захоплення російськими прикордонниками військових катерів та буксира ВМСУ.

Російські прикордонники обстріляли та захопили корабельну групу Військово-морських сил ЗСУ, яка йшла до Маріуполя. Під час інциденту дістали поранення шість українських військових.

Українська сторона стверджує, що заздалегідь повідомила росіян про те, що два броньовані українські катери та буксир йтимуть з Одеси до Маріуполя Керченською затокою. У Москві ж заявляють, що українська сторона порушила кордон.

У Євросоюзі занепокоєні сьогоднішнім інцидентом. У заяві спікера Європейського Союзу рівень напруженості в Азовському морі та Керченській протоці назвали "небезпечним".

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходу в Керченській протоці і закликаємо всіх діяти з максимальною стриманістю, щоб негайно провести деескалацію ситуації", - йдеться у заяві.

В ЄС зазначили, що будівництво мосту у Керченській протоці відбулося без згоди України та стало ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

"Це паралельно з мілітаризацією Азовського моря призвело до посилення контролю над морськими перевезеннями в протоці. Європейський Союз очікує від Росії припинення перевірок", - зазначили у Брюсселі, додавши, що не визнають незаконну анексію Кримського півострова з боку Росії.

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Про те, що ретельно вивчають розвиток ситуації на Азовському морі та закликають до деескалації, повідомили у НАТО.

"НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включно із навігаційні права в її територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів у Азовському морі, згідно із міжнародним правом", - йдеться у заяві речниці Північно-Атлантичного Альянсу Оани Лунгеску.

Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген заявив, що ескалація - це доказ того, що "Росія, судячи з усього, не зацікавлена у результатах переговорів із Україною".

Блокування Керченської протоки та таран українського судна засудив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

"Це не можна кваліфікувати інакше, ніж акт агресії та чергове явне порушення міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку всього регіону", - написав пан Лінкявічус.

Пропустити Twitter допис , автор: @LinkeviciusL Strongly condemn #Russia’s move to physically block Kerch Strait & ramming of Ukrainian boat. Cannot be qualified differently than an act of agression & another blatant violation of international maritime law. Such actions undermine security of the whole region. @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 25 листопада 2018 р.

Звернути увагу на блокування Керченської протоки у Twitter закликала депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс. Інцидент вона назвала "серйозним".

Україна має намір скликати Радбез ООН, аби обговорити ситуацію в Азовському морі. Про те, що Посол України при ООН Володимир Єльченко звернувся з цим проханням до посла Китаю, який головує в Радбезі, у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Ми маємо пряму збройну агресію РФ проти України. Атакують наш морський простір", - написала пані Геращенко.

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