Турчинов: запропоновано провести засідання РНБО для оголошення воєнного стану

Копирайт изображения РНБО

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що РНБО може у ніч на понеділок оголосити воєнний стан в Україні.

"Напад російських військових на кораблі ВМСУ є нічим іншим як актом воєнної агресії. Запропоновано провести засідання РНБО для оголошення правового режиму воєнного стану", - заявив він під час телезвернення після засідання воєнного кабінету.

Олександр Турчинов уточнив, що засідання "відбудеться о 24-й годині".

Перед цим російські прикордонники захопили корабельну групу Військово-морських сил ЗСУ, яка йшла до Маріуполя.

Російська сторона наполягає, що перед цим українські військові кораблі "незаконно перетнули кордон РФ" біля Криму.

Шестеро поранених

Копирайт изображения Арсен Аваков Image caption Буксир ЗСУ перед тараном зі сторони російських прикордонників. Український міністр внутрішніх справ заявив, що отримав відео епізоду за допомогою спецзасобів

Під час захоплення російськими прикордонниками військових катерів та буксира ВМСУ були поранені шестеро українських моряків. Про це повідомляє прес-служба українського флоту.

Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко додає, що двоє поранених у важкому стані. Свої джерела інформації вона не уточнює.

"За оперативною інформацією, захоплено МБАК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються. МБАК Нікополь, заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено. Шестеро українських військовослужбовців зазнали поранення", - йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

"Шість військових моряків поранено, двоє з них у важкому стані. Від цих новин розривається серце", - написала Ірина Геращенко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео тарану українського буксира кораблем російських прикордонників.

За його словами, це відео МВС отримали за допомогою спецзасобів.

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