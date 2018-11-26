“Євробляхери” досі блокують дороги біля кордону з ЄС

Копирайт изображения Держприкордонслужба

Станом на ранок понеділка, 26 листопада, рух на державному кордоні через низку пунктів пропуску залишається ускладненим. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За словами прикордонників, наразі проблеми спостерігаються в напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця" і "Доманове".

Найгостріша ситуація, кажуть в Держприкордонслужбі, - поблизу кордону з Польщею.

"Це пов'язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску", - пояснюють прикордонники.

У відомстві додали, що аби не допустити провокацій на самому кордоні, Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, а в готовності до загострення ситуації перебувають додаткові сили.

Також 26 листопада має відбутися засідання робочої групи щодо розблокування руху на пунктах пропуску. Участь в зустрічі візьмуть представники МВС, поліції, Держприкордонслужби і Державної фіскальної служби.

Чим незадоволені власники авто на "єврономерах"?

Місцеві мешканці, велика кількість яких користується автомобілямиз іноземною реєстрацією і багаторазово перетинає кордон на цих автомобілях, незадоволені новим законом "про євробляхи".

Адже документ не лише передбачає лібералізацію у розмитненні таких автомобілів, але також вводить нові, більш жорсткі правила їх ввезення на територію України.

Копирайт изображения Ігор Зінкевич Image caption Заблокована дорога до пункту пропуску "Ягодин" на Волині

Зокрема, зміни до Митного кодексу передбачають підвищення штрафів за порушення правил реєстрації авто, а також скасовується норма, яка дозволяла порушувати митні правила протягом року і бути притягненим до відповідальності лише один раз.

За новими правилами, авто, ввезене в Україну в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не можна передавати у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Крім того, заборонено використовувати таке авто у підприємницькій діяльності або для отримання доходу.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту. Залежно від терміну порушення, штраф становитиме від 8,5 тис. грн до 170 тис. грн.

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