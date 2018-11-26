“Євробляхери” досі блокують дороги біля кордону з ЄС
Станом на ранок понеділка, 26 листопада, рух на державному кордоні через низку пунктів пропуску залишається ускладненим. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
За словами прикордонників, наразі проблеми спостерігаються в напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино", "Угринів", "Грушів", "Смільниця" і "Доманове".
Найгостріша ситуація, кажуть в Держприкордонслужбі, - поблизу кордону з Польщею.
"Це пов'язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух дорогами, що ведуть до пунктів пропуску", - пояснюють прикордонники.
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У відомстві додали, що аби не допустити провокацій на самому кордоні, Держприкордонслужба посилила заходи безпеки, а в готовності до загострення ситуації перебувають додаткові сили.
Також 26 листопада має відбутися засідання робочої групи щодо розблокування руху на пунктах пропуску. Участь в зустрічі візьмуть представники МВС, поліції, Держприкордонслужби і Державної фіскальної служби.
Чим незадоволені власники авто на "єврономерах"?
Місцеві мешканці, велика кількість яких користується автомобілямиз іноземною реєстрацією і багаторазово перетинає кордон на цих автомобілях, незадоволені новим законом "про євробляхи".
Адже документ не лише передбачає лібералізацію у розмитненні таких автомобілів, але також вводить нові, більш жорсткі правила їх ввезення на територію України.
Зокрема, зміни до Митного кодексу передбачають підвищення штрафів за порушення правил реєстрації авто, а також скасовується норма, яка дозволяла порушувати митні правила протягом року і бути притягненим до відповідальності лише один раз.
За новими правилами, авто, ввезене в Україну в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не можна передавати у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Крім того, заборонено використовувати таке авто у підприємницькій діяльності або для отримання доходу.
Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту. Залежно від терміну порушення, штраф становитиме від 8,5 тис. грн до 170 тис. грн.
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