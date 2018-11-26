У Харкові консульство Росії закидали фаєрами

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В понеділок, 26 листопада, під стінами консульства Росії в Харкові пройшов пікет проти військової агресії РФ, яка напередодні захопила три українські кораблі.

За даними ЗМІ, в акції взяли участь від 50 до 100 людей. В основному це активісти "Національного корпусу" і ще кількох націонал-патріотичних організацій.

Очевидці з місця події повідомляють, що учасники пікету палили шини і фаєри, а також закидували територію консульства димовими шашками.

Один з кинутих предметів потрапив у ялинку, що росте поблизу дипустанови, і дерево загорілося. Наразі її вже загасили."Весь світ повинен почути - український народ більше не буде терпіти російську агресію!", - заявили представники "Національного корпусу".

Протести під посольством РФ у Києві

Вночі на фоні загострення конфлікту між Україною та Росією під посольством РФ так само пройшли акції протесту, участь у яких брали близько 150 людей.

Вони протестували проти захоплення Росією трьох українських кораблів, в процесі якого, за даними української влади, були поранені шестеро моряків.

Протестувальники принесли до посольства шини і кидали в бік відомства димові шашки. Неподалік від посольства загорівся автомобіль на дипломатичних номерах.

"Ми зібралися тут сьогодні, аби висловити протест росіянам, які сьогодні відкрили вогонь по наших військових", - заявив один з учасників акції протесту в коментарі Reuters. - Ми дуже сердиті. Ми давним-давно мали розірвати дипломатичні відносини з Росією".

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Вночі Рада національної безпеки і оборони одноголосно підтримала пропозицію про введення в Україні військового стану строком на 60 діб.

У понеділок, 26 листопада, це рішення має розглянути Верховна Рада. Позачергове засідання парламенту заплановане на 16:00.

Під час засідання РНБО Петро Порошенко заявив: "Ми маємо в своєму розпорядженні всі неспростовні докази того, що ця агресія, напад на кораблі ВМСУ, був не помилкою і випадковістю, а цілеспрямованими діями щодо, у тому числі, застосування зброї проти українських моряків".

На 18:00 за київським часом також заплановане екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі.

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Що сталося у неділю

У неділю українська корабельна група у складі двох малих броньованих артилерійських катерів (МБАКів) "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдового буксира "Яни Капу" намагалися пройти через Керченську протоку до Маріуполя.

Під час проходження групи Чорним морем Росія оголосила про те, що українські кораблі "незаконно перетнули держкордон РФ" та "неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації".

Згодом у ВМС України повідомили, що російські прикордонні кораблі типу "Соболь", "Дон", "Мангуст"та "Суздалець" "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України".

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"Прикордонний корабель "Дон" здійснив таран нашого рейдового буксира, в результаті якого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", - йшлося в повідомленні ВМС України.

Пізніше російська сторона заявила про те, що прохід Керченською протокою перекритий нібито через те, що там сів на мілину танкер.

Над українською групою були підняті у повітря російські ударні вертольоти Ка-52, а також військові літаки.

У підсумку українські кораблі розвернулися на вихід з Керченської протоки.

Російські кораблі і катери почали переслідувати українська групу та вимагали, щоб вона зупинилася. Група відмовилася.

Зрештою, близько 20:30 надійшло повідомлення про те, що росіяни відкрили вогонь по українським кораблям.

Після цього двоє українських кораблів були захоплені, за даними ВМС України - російським спецназом. Ще один корабель "МБСУ "Нікополь", заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено".

За даними української сторони, внаслідок подій були поранені шестеро українських моряків, двоє з них знаходяться у важкому стані. Загалом на українських кораблях перебувало 23 особи, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

Реакція Росії

Російська влада називає інцидент з захопленням українських кораблів результатом провокації з боку України.

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"Є неспростовні докази підготовки та проведення Києвом провокації силами ВМФ України в чорноморській акваторії. Ці матеріали незабаром будуть оприлюднені", - заявивли у ФСБ Росії, у віданні якого перебуває російська прикордонна служба.

"Судна ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які сьогодні зранку порушили державний кордон Росії", о 19:00 за Москвою 25 листопада здійснили чергову спробу незаконних дій в межах територіального моря РФ", - додали згодом у ФСБ.

Там також відзначили, що українські кораблі не зупинялися "на законні вимоги".

"З метою примусової зупинки українських військових кораблів застосована зброя", - зазначили у ФСБ.

Там також заявили, що надали медичну допомогу трьом пораненим українцям.

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