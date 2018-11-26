Якими словами світ закликає Росію звільнити українські кораблі?

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Ввечері 25 листопада Росія захопила три кораблі ВМС України у міжнародних водах неподалік Криму, багато країн та міжнародних організацій засудили дії РФ та закликали її звільнити українські кораблі.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер написав у Twitter: "Росія таранить український корабель, який мирно подорожує в український порт. Росія захоплює кораблі та екіпаж, а потім звинувачує Україну в провокації?"

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд написала у Twitter, що Канада непохитно підтримує Україну і засуджує російську агресію проти неї у Керченській протоці.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити загострення ситуації, звільнити захоплені кораблі та забезпечити вільний прохід", - написала вона.

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсон зазначив, що розвиток подій навколо Азовського моря "дуже тривожний і ситуація може загостритись".

За його словами, розгляд питання про введення воєнного стану та приведення українських збройних сил у бойову готовність демонструє "наскільки серйозною є ситуація".

"Повна підтримка України", - зазначив він.

МЗС Польщі у своїй заяві підкреслило, що причиною ситуації, яка виникла вчора є "постійне порушення з боку Російської Федерації базових принципів міжнародного права, включаючи порушення територіальної цілісності та суверенітету України".

Польща закликала Росію поважати міжнародне право, а обидві сторони конфлікту "бути стриманими за нинішніх обставин, які можуть підірвати стабільність європейської безпеки".

При цьому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter, що проведе сьогодні нараду з начальником Генерального штабу та керівництвом Збройних сил Польщі, які мають відзвітувати про ситуацію в Азовському морі.

Посольство Австралії в Україні написало, що Австралія "занепокоєна розвитком ситуації в Азовському морі".

"Ми повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та закликаємо Росію відновити судноплавство в Керченській протоці", - йдеться в заяві дипустанови.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що дії Росії "є явним порушенням міжнародного права і міжнародна спільнота має їх засудити".

"Росія повинна вжити заходів для деескалації ситуації", - вважає він.

Естонія також засуджує дії Росії та називає їх "свідомою дією для ескалації напруги".

МЗС країни закликає Росію негайно звільнити захоплені кораблі.

Міністр закордонних справ Швеції Марго Вальстрьом закликала Росію "припинити свою провокаційну поведінку і дозволити рух морського транспорту відповідно до міжнародного права".

За її словами, Швеція вітає обговорення питання уникнення подальшої ескалації на раді безпеки ООН.

МЗС Фінляндії закликає уникнути подальшої ескалації ситуації.

"Важливо відновити навігацію у Керченській протоці, звільнити захоплені кораблі та команду, а також поважати український суверенітет та територіальну цілісність", - йдеться в заяві фінського зовнішньополітичного відомства у Twitter.

МЗС Туреччини заявило, що Керченська протока не має бути заблокована.

"Ми закликаємо уникати кроків, які можуть поставити під загрозу регіональний мир і стабільність, поважати міжнародне право та уникати ескалації, дотримуючись здорового глузду та стриманості", - йдеться в заяві.

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