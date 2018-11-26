Росія про українських моряків: троє у лікарні, інших допитують

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Російська сторона повідомила про госпіталізацію трьох українських військовослужбовців, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада.

Напередодні у Києві заявили, що російська сторона захопила 23 військових, шестеро з яких поранені.

За даними ж російських ЗМІ, троє українців отримали "легкі поранення та почуваються нормально".

Омбудсмен Людмила Денісова сказала, що її російська колега Тетяна Москалькова розповіла про захоплених українських моряків. "Моряки знаходяться на території міста Керч. Наразі відбувається їх опитування слідчим прикордонного управління ФСБ РФ", - написала пані Денісова в Facebook.

Російська сторона повідомила, що троє українських моряків перебувають у Керченській лікарні №1. Їхній стан оцінюється як неважкий.

"Москалькова запевнила мене, що їм надана вся необхідна допомога і загрози життю немає", - додала пані Денісова.

Що каже Україна

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, попри те, що це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій, російські кораблі в нейтральних водах Чорного моря застосували зброю на ураження та захопили їх.

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Він також повідомив, що після цієї атаки зв'язок з українськими кораблями був втрачений.

Українська сторона звинуватила росіян у захопленні трьох військових кораблів, на яких перебували 23 військових. Шестеро з них поранені, двоє - у важкому стані.

Президент України пізно увечері 25 листопада провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан.

Верховна Рада на позачерговому засіданні у понеділок розгляне це питання.

Що каже Росія?

У прес-службі ФСБ, до якої в Росії відносяться прикордонники, повідомили про затримання трьох українських суден.

Там наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.

Російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.

Там запевняють, що загрози життю постраждалих немає.

Водночас проти моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.

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