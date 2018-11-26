Рада запровадила воєнний стан в окремих регіонах: де він діятиме

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Верховна Рада в понеділок увечері проголосувала за запровадження воєнного стану в прикордонних регіонах України строком на 30 діб. Напередодні рішення про необхідність воєнного стану на екстреному засіданні схвалила Рада національної безпеки і оборони.

Президент в підсумку подав до Ради проект указу, що передбачає запровадження воєнного стану лише в регіонах, що межують з Росією та акваторією Чорного та Азовського морів - Чернігівській, Сумській, Харківський, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях.

"Термін дії воєнного стану буде скорочений до 30-и днів. Проект закону, яким затверджується указ, передбачає, за підсумками обговорень, запровадження воєнного стану виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів. Саме там, де може бути нанесений удар", - наголосив у виступі в Раді Порошенко.

За підтримку воєнного стану проголосували 276 депутатів, проти - 30 депутатів.

Це рішення стало реакцією на захоплення Росією кораблів ВМС України біля Керченської протоки.

Воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада і діятиме до 14:00 26 грудня 2018 року.

Одразу ж після цього голосування Верховна Рада, за пропозицією спікера Андрія Парубія, прийняла постанову про проведення президентських виборів 31 березня, щоб спростувати чутки, що їх можуть скасувати.

Президент Порошенко запевняє, що основні конституційні права громадян в період дії воєнного стану обмежені не будуть, і заходи воєнного стану можуть здійснюватися тільки у випадку наземної агресії з боку Росії.

Секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що під час дії воєнного стану конституційні права і свободи громадян можуть обмежуватися лише відповідно до Конституції і лише у разі посилення агресії РФ.

Повний перелік заходів, які передбачає ухвалений закон, ще невідомий - остаточний текст указу досі не опублікований ані на сайті Ради, ані на сайті президента.

Що відбулося у Чорному морі?

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25 листопада стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.

Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.

За інформацією ж начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.

Він також повідомив, що після цієї атаки зв'язок з українськими кораблями був втрачений.

Українська сторона звинуватила росіян у захопленні трьох військових кораблів, на яких перебували 23 військових. Троє з них поранені.

Президент України пізно увечері 25 листопада у зв'язку з цією ситуацією провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан.

Що каже Росія?

У прес-службі ФСБ, до якої в Росії належать прикордонники, повідомили про затримання трьох українських суден.

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Там наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.

Російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.

Водночас проти українських моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова розповіла, що моряки перебувають у Керчі, де їх допитують. Троє українських моряків, за даними російської сторони, перебувають у Керченській лікарні №1. Їхній стан оцінюється як неважкий.

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