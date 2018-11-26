Захоплені Росією українські кораблі: де вони зараз?

Два катери та буксир українських ВМС, затримані російськими прикордонниками, доправлено в Керч.

У понеділок вранці з'явилися фотографії малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" та буксир "Яни Капу", пришвартовані в порту Керчі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, українські кораблі пришвартували на Генмолі.

У неділю, 25 листопада, російський корабель протаранив український буксир, коли той переходив з одеського порту до порту Маріуполь, заявили у ВМС України.

Напередодні ввечері у ВМС України заявляли, що росіяни захопили "Бердянськ" та "Яни Капу" і їх буксують. "МБАК Нікополь, заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено", - повідомляли у відомстві.

Також повідомлялося, що шестеро українських військовослужбовців дістали поранення. Загалом на захоплених кораблях перебувають 23 українські моряки.

Копирайт изображения TASS via Getty Images Image caption Український катер "Нікополь" і рейдовий буксир "Яни Капу", відбуксовані до порту Керчі

Раніше у ВМС ЗС України повідомляли, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід, а рейдовий буксир "Яни Капу" примушений до зупинки. "Кораблі захоплені спецназом РФ", - йшлося в повідомленні відомства у Facebook.

Копирайт изображения TASS via Getty Images Image caption Фотографій катера "Бердянськ", який за інформацією ВМС ЗС України, був уражений вогнем противника, поки що немає

Копирайт изображения Tass via Getty Images Image caption Як повідомляють місцеві ЗМІ, люди, що з'явилися вранці на борту катера, схожі на спеціальний морський загін, що спеціалізується на розмінуванні та водолазних роботах

Українська сторона стверджує, що заздалегідь повідомила росіян про те, що два броньовані українські катери та буксир йтимуть з Одеси до Маріуполя Керченською затокою. У Москві ж заявляють, що українська сторона порушила кордон.

Копирайт изображения TASS via Getty Images Image caption Українські військові кораблі стоять у Керченському порту біля корабля берегової охорони

Інцидент став черговим загостренням відносин між Україною та Росією, яка анексувала Крим у 2014 році та згодом збудувала міст через Керченську протоку.

Що каже Росія?

У прес-службі ФСБ, до якої в Росії відносяться прикордонники, офіційно повідомили про затримання трьох українських суден.

Там наполягають, що українські кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про негайну зупинку.

Щоб зупинити українців, російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.

Там запевняють, що загрози життю постраждалих немає.

Водночас проти моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.

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