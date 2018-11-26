Захоплені Росією українські кораблі: де вони зараз?
Два катери та буксир українських ВМС, затримані російськими прикордонниками, доправлено в Керч.
У понеділок вранці з'явилися фотографії малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" та буксир "Яни Капу", пришвартовані в порту Керчі.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, українські кораблі пришвартували на Генмолі.
У неділю, 25 листопада, російський корабель протаранив український буксир, коли той переходив з одеського порту до порту Маріуполь, заявили у ВМС України.
Напередодні ввечері у ВМС України заявляли, що росіяни захопили "Бердянськ" та "Яни Капу" і їх буксують. "МБАК Нікополь, заблокований та слідує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено", - повідомляли у відомстві.
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Також повідомлялося, що шестеро українських військовослужбовців дістали поранення. Загалом на захоплених кораблях перебувають 23 українські моряки.
Раніше у ВМС ЗС України повідомляли, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід, а рейдовий буксир "Яни Капу" примушений до зупинки. "Кораблі захоплені спецназом РФ", - йшлося в повідомленні відомства у Facebook.
Українська сторона стверджує, що заздалегідь повідомила росіян про те, що два броньовані українські катери та буксир йтимуть з Одеси до Маріуполя Керченською затокою. У Москві ж заявляють, що українська сторона порушила кордон.
Інцидент став черговим загостренням відносин між Україною та Росією, яка анексувала Крим у 2014 році та згодом збудувала міст через Керченську протоку.
Що каже Росія?
У прес-службі ФСБ, до якої в Росії відносяться прикордонники, офіційно повідомили про затримання трьох українських суден.
Там наполягають, що українські кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про негайну зупинку.
Щоб зупинити українців, російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.
Там запевняють, що загрози життю постраждалих немає.
Водночас проти моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.
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