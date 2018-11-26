Помер режисер Бернардо Бертолуччі

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В Італії помер видатний кінорежисер Бернардо Бертолуччі.

Видатний митець пішов з життя у 77 років. За повідомленнями, режисер помер у себе вдома в Римі після хвороби.

Прес-секретарка режисера підтвердила BBC, що він помер від раку.

Бертолуччі вважають одним з найвидатніших кінорежисерів італійського та світового кіно.

За свою кар'єру режисер, який народився в Пармі у 1941 році, зняв понад двадцять фільмів.

Серед його найвідоміших стрічок - "Останнє танго в Парижі", "Мрійники", "Украдена краса" та "Конформіст".

Його фільм "Останній імператор" отримав дев'ять премій "Оскар", дві з них здобув сам Бертолуччі - як найкращий режисер та співавтор найкращого сценарію.

Прем'єра останнього фільму режисера "Я і ти" відбулася на Каннському кінофестивалі у 2012 році.

Свою кінокар'єру митець розпочав як помічник режисера П'єра Паоло Пазоліні під час роботи над фільмом "Аккатоне" 1961 року.

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Свій перший фільм, "Кістлява кума", Бертолуччі зняв у 1962 році, коли йому був 21 рік.

За ним з'явилися стрічки "Перед революцією", "Стратегія павука" та інші, але саме скандальна стрічка "Останнє танго в Парижі" принесла йому світову славу в 1972 році.

Через сексуальні сцени цей фільм про роман американського бізнесмена з молодою француженкою заборонили в кількох країнах.

У 2008 році Бертолуччі отримав зірку на Голлівудській алеї слави, а у 2011 році Бертолуччі отримав почесну "Золоту Пальмову гілку" Каннського кінофестивалю за внесок у кіномистецтво.

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