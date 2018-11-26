Україна не виключає подальшої агресії Росії на морі та суші - Клімкін

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Україна шукатиме мирні шляхи врегулювання протистояння, але зберігає право на самозахист, бо не виключає подальшої агресії Росії на морі та суші, заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Відповідно до статуту ООН, Україна шукатиме шляхи для мирного врегулювання спору, як це передбачено ст. 33 Статуту ООН, але безумовно зберігає за собою право на самозахист, як це визначено у ст. 51", - сказав він.

Перед брифінгом у МЗС України пан Клімкін та командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко провели зустріч з керівниками іноземних дипломатичних представництв, на якій представили докази спланованості вчорашнього захоплення Росією українських кораблів.

Голова МЗС підкреслив, що Україна розраховує на допомогу інших країн задля звільнення українських моряків і кораблів з Росії.

Він підкреслив, що сьогодні відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, на якому обговорять заходи у відповідь на російську агресію.

На засіданні Радбезу ООН, яке відбудеться також в понеділок, Україна вимагатиме звільнення моряків і суден, а також засудження дій Росії.

Військовополонені

Копирайт изображения УНІАН Image caption Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявляє, що в України достатньо сил для відбиття нападу з моря

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко на брифінгу повідомив, що загалом у полон потрапило три кораблі з 23 моряками на борту, "три з них знаходяться в керченській лікарні": один офіцер і два моряки-контрактники отримали осколкові поранення.

Він сказав, що, за непідтвердженою інформацією, українські моряки не відкривали вогонь у відповідь, а чинили тільки "фізичний спротив під час захоплення спецназом РФ".

Голова МЗС заявив, що українські моряки є військовополоненими.

"Відповідно до міжнародного права, статус захоплених екіпажів має розглядатись відповідно до Женевської конвенції 1949 року, тому наші моряки є військовополоненими", - заявив міністр.

Пан Клімкін підкреслив, що Україна веде перемовини з Міжнародним комітетом Червоного хреста, аби він спостерігав стан моряків і долучився до їх звільнення.

Голова МЗС додав, що Україна не виключає "подальших актів агресії як на морі, так і на суші".

Розрив дипломатичних відносин?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Клімкін вважає, що російські дипломати в Україні працюють на спецслужби

На питання щодо можливості розриву дипвідносин з Росією, пан Клімкін підкреслив, що російські дипломати в Україні працюють на спецслужби Росії.

"Звичайно вони працюють на спецслужби, ніяких інших функцій тут в Україні у них бути не може", - сказав він.

Міністр додав, що водночас українські дипломати в Росії намагаються допомагати українцям, але зараз мають для цього все менше можливостей.

"Ми не можемо залишити українців без жодної правової допомоги, маємо говорити з нашими партнерами і ми говоримо про це", - заявив пан Клімкін.

Готовність до оборони з моря

Командувач ВМС України на брифінгу додав, що командування розглядало ідею направити на підтримку кораблям повітряні сили, але у зв'язку з тим, що на Керченському півострові знаходяться потужні сили радіолокаційного захисту та протиповітряної оборони, цього не зробили.

Він також підкреслив, що в України достатньо сил для відбиття нападу з моря.

"Стосовно сил, безперечно є. Як я казав, у нас немає такого потенціалу корабельного складу, тому що, як ви знаєте, основний корабельний склад залишився в анексованому Криму, але є потужні берегові війська, потужна морська піхота, яка спроможна відбити напад з морського напрямку", - сказав командувач ВМС.

"Є відповідні засоби стосовно захисту нашого узбережжя", - додав він.

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