Місія NASA: InSight сів на Марс та передав на Землю перші зображення

Image caption За лічені хвилини InSight відправив на Землю своє перше зображення Elysium Planitia

NASA успішно посадило на Марс апарат InSight. Це вже дев'ята американська космічна місія на поверхні Червоної планети.

Американське космічне агентство NASA висадило на Марсі нового робота після драматичних семи хвилин, які там описали як "стрімке падіння" на поверхню Червоної планети.

Завдяки апарату InSight вчені хочуть поглибити свої уявлення про структуру Марса - від кори до ядра. Науковці також сподіваються зрозуміти як саме планета утворилася приблизно 4,6 млрд років тому.

Приземлення підтвердили незабаром після 19:50 за Гринвічем.

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Контрольний пункт NASA у Каліфорнії вибухнув оплесками, коли стало зрозуміло, що InSight безпечно прибув на місце призначення.

Зонд сів на плоску рівнину, відому під назвою Elysium Planitia, поруч із екватором Червоної планети.

Аби висадитися на Марс, InSight мав пережити "сім хвилин жаху" - за цей час йому необхідно було зменшити швидкість з надзвукової до цілком "прогулянкової".

Апарат, запущений з повітряної бази "Ванденберг" в Каліфорнії 5 травня, увійшов у розріджену марсіанську атмосферу, повернувшись до планети термозахисним екраном (він був потрібен ще й на той випадок, якщо сідати довелося б в умовах пилової бурі), а потім почав сповільнюватися, випустивши парашути.

М'яку посадку забезпечили 12 реверсивних двигунів, які увімкнулися перед приземленням, - приблизно так само у 2008 році інженери NASA садили на Марс місію Fenix.

Місія InSight триватиме 728 земних днів - і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.

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