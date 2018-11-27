Президенти України й РФ мають вести прямі переговори щодо конфлікту - США

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Державний секретар США Майк Помпео закликає президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна напряму долучитись до вирішення конфліктної ситуації навколо Керченської протоки.

Згідно з заявою на сайті Держдепу США, "повідомлення про те, що російські судна таранили та обстрілювали українські кораблі, завдаючи шкоди українським членам екіпажу, до того як захопити три кораблі, свідчать про небезпечну ескалацію та порушення міжнародного права".

США засудили агресивні дії Росії та закликали її звільнити українські кораблі та моряків.

Держсекретар США закликав обидві сторони конфлікту бути "стриманими та виконувати свої міжнародні зобов'язання".

"Ми закликаємо президентів Порошенка та Путіна безпосередньо взяти участь у вирішенні цієї ситуації. У зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу підтримку Нормандському формату", - йдеться в заяві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption США вважають, що президентам двох країн потрібно напряму долучитись до розв'язання ситуації

Також пан Помпео обговорив ситуацію з президентом України в ході телефонної розмови.

"Співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки", - йдеться у заяві Адміністрації президента України за результатами розмови.

Пан Помпео висловив підтримку крокам України для деескалації конфлікту.

Президент США також прокоментував ситуацію навколо конфлікту в Керченській протоці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption США закликають Росію звільнити українських моряків

"Нам не подобається, що відбувається. І, сподіваюсь, ситуація розв'яжеться", - наводить слова Трампа Reuters.

За його словами, європейські лідери працювали над розв'язанням ситуації.

"Вони не в захваті. Ми всі разом працюємо над цим", - сказав президент США.

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