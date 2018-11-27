Які права можуть обмежити за цього воєнного стану? - текст рішення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент обіцяв не обмежувати права громадян, проте, згідно з рішенням парламенту, таку можливість він тепер має

У понеділок ввечері Верховна Рада схвалила указ президента про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 30 днів.

Воєнний стан введений не на всій території України, а у: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

При розгляді цього рішення президент Порошенко запевнив, що основні конституційні права громадян в період дії воєнного стану обмежені не будуть, і заходи воєнного стану можуть здійснюватися тільки у випадку наземної агресії з боку Росії.

Хоч, президент пообіцяв, що обмежень прав не буде, проте вже опублікований на сайті парламенту текст відповідного указу передбачає таку можливість.

Копирайт изображения rada.gov.ua

Обмеження можуть стосуватись наступних прав:

Недоторканність житла. Мається на увазі, що проникнення до житла людини, проведення обшуку можливе лише за рішенням суду

Таємниця листування, телефонних розмов, які можуть порушуватись тільки за рішенням суду

невтручання в особисте та сімейне життя. Заборона на зберігання і використання особистої інформації без згоди громадянина

Свобода пересування, вільний вибір місця проживання та виїзду за кордон

Свобода слова, вираження своїх поглядів

Право обирати й бути обраними

Право на мирні збори, мітинги, походи та демонстрації

Непорушність права приватної власності

Право на підприємницьку діяльність

Право на вибір місця праці і заборона примусової праці

Право на страйк

Право на освіту та обов'язковість середньої освіти

Також указом силовикам доручено здійснювати заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

На рівні областей та органів місцевого самоврядування планується створити ради оборони.

Про введення в Україні воєнного стану та про обмеження прав і свобод людини і громадянина Міністерство закордонних справ має поінформувати генсека ООН та інші країни.

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