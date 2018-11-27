Які права можуть обмежити за цього воєнного стану? - текст рішення
У понеділок ввечері Верховна Рада схвалила указ президента про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 30 днів.
Воєнний стан введений не на всій території України, а у: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.
При розгляді цього рішення президент Порошенко запевнив, що основні конституційні права громадян в період дії воєнного стану обмежені не будуть, і заходи воєнного стану можуть здійснюватися тільки у випадку наземної агресії з боку Росії.
- Рада запровадила воєнний стан в окремих регіонах: де він діятиме
- Росія про українських моряків: троє у лікарні, інших допитують
- Війна, мобілізація чи вибори - що тепер очікує на Україну?
Хоч, президент пообіцяв, що обмежень прав не буде, проте вже опублікований на сайті парламенту текст відповідного указу передбачає таку можливість.
Обмеження можуть стосуватись наступних прав:
- Недоторканність житла. Мається на увазі, що проникнення до житла людини, проведення обшуку можливе лише за рішенням суду
- Таємниця листування, телефонних розмов, які можуть порушуватись тільки за рішенням суду
- невтручання в особисте та сімейне життя. Заборона на зберігання і використання особистої інформації без згоди громадянина
- Свобода пересування, вільний вибір місця проживання та виїзду за кордон
- Свобода слова, вираження своїх поглядів
- Право обирати й бути обраними
- Право на мирні збори, мітинги, походи та демонстрації
- Непорушність права приватної власності
- Право на підприємницьку діяльність
- Право на вибір місця праці і заборона примусової праці
- Право на страйк
- Право на освіту та обов'язковість середньої освіти
Також указом силовикам доручено здійснювати заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
На рівні областей та органів місцевого самоврядування планується створити ради оборони.
Про введення в Україні воєнного стану та про обмеження прав і свобод людини і громадянина Міністерство закордонних справ має поінформувати генсека ООН та інші країни.
Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!