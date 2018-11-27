На борту захоплених Росією кораблів перебували співробітники СБУ

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На борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України, говориться у заяві відомства.

"Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контрозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 Закону України "Про Службу безпеки України", - йдеться у заяві з посиланням на слова голови СБУ Василя Грицака.

Згідно з заявою, "українські військові контррозвідники на передовій" перебували разом зі Збройними силами протягом усього періоду російської агресії.

"Здивування" ж окремих офіційних осіб РФ щодо присутності співробітників СБУ на борту кораблів зовсім не свідчить про відсутність подібної практики в органах контррозвідки країни-агресора", - повідомляє СБУ.

Українська спецслужба запевняє, що вживає усі необхідні "заходи для звільнення українських бранців та їх повернення до своїх родин".

"Служба безпеки України вимагає від керівництва російських спецслужб припинити психологічний і фізичний тиск на українських військовослужбовців задля інформаційного виправдання акту зухвалої агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше російські ЗМІ опублікували відео, на яких, як вони заявляють, українські моряки з захоплених кораблів дають свідчення про інцидент, говорячи, що дії ВМС України "носили провокаційний характер".

Також, ФСБ Росії опублікувала заяву, про те, що "дії екіпажів кораблів ВМС України, затриманих біля берегів Криму за порушення російського кордону, координували два співробітники СБУ, які перебували на українських судах".

Доля моряків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у вівторок у Сімферополі відбудеться судове засідання для обрання запобіжного заходу захопленим морякам з трьох українських кораблів.

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У Facebook вона написала, що отримала інформацію "від кримчан" про те, що сьогодні у Сімферополі о 9:00 "у Київському райсуді буде суд над моряками, вирішується запобіжний захід".

Командувач Військово-Морських сил України Ігор Воронченко в ефірі ICTV раніше повідомив, що українським морякам знайшли адвокатів, які з ними зустрічались ще вчора.

"Ми знайшли адвокатів, уже була зустріч з цими військовослужбовцями, уже адвокати вийшли на зв'язок", - сказав Воронченко.

За його словами, у двох офіцерів з українських кораблів у Криму живуть батьки і це можуть використати для тиску на них.

Що відбулося у Чорному морі?

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25 листопада стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.

Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.

За інформацією ж начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.

Він також повідомив, що після цієї атаки зв'язок з українськими кораблями був втрачений.

Українська сторона звинуватила росіян у захопленні трьох військових кораблів, на яких перебували 23 військових. Троє з них поранені.

Президент України пізно увечері 25 листопада у зв'язку з цією ситуацією провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан. Відповідне рішення Верховна Рада підтримала в понеділок ввечері.

Що каже Росія?

У прес-службі ФСБ, до якої в Росії належать прикордонники, повідомили про затримання трьох українських суден.

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Там наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.

Російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.

Водночас проти українських моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.

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