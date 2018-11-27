Путін "серйозно стурбований" рішенням Києва запровадити воєнний стан

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Президент Росії Володимир Путін "серйозно стурбований" рішеннями Києва про приведення своїх Збройних сил у повну бойову готовність і оголошення воєнного стану.

Про це російський лідер заявив під час телефонної розмови із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що відбулася увечері 26 листопада, повідомляє прес-служба Кремля.

Український парламент затвердив указ президента про запровадження воєнного стану у десяти областях України строком на 30 днів після того як у Чорному морі стався збройний інцидент.

Володимир Путін оцінив ті події як "провокаційні" з боку України.

"Володимир Путін дав оцінку провокаційним діям української сторони, грубому порушенню норм міжнародного права її військовими кораблями, що навмисно проігнорували правила мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації", - повідомляє прес-служба Кремля.

Президент Росії наголосив, що "українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики".

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Володимир Путін заявив, що це "зроблено з урахуванням передвиборчої кампанії на Україні".Президент Росії запевнив, що російські прикордонники будуть готові дати додаткові пояснення про те, як розвивалися події в районі Керченської протоки.

Водночас, розвідка Міністерства оборони України повідомляє про те, що Росія зосередила поблизу всього українсько-російського кордону значні військові ресурси.

Представник головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький на брифінгу заявив, що ідеться, зокрема, про 500 бойових військових літаків, радіус дії яких покриває всю територію України.

Окрім того, наголосив він, в анексованому Криму Росія наростила військове угруповання.

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