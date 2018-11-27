Курс гривні падає після рішення про воєнний стан

Image caption Обмінник у Києві зранку 27 листопада

Станом на ранок 27 листопада курс гривні в обмінниках суттєво знизився.

Напередодні, у понеділок, Верховна Рада запровадила воєнний стан в десяти областях.

Агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що на міжбанку у вівторок зранку котирування гривні виросли до 28,07 - 28,15 за долар, коли в понеділок на закритті торгів вони сягали 27,89 - 27,90.

Середній курс на "чорному ринку" у вівторок виріс з 28,3 до 28,8 гривні за купівлю долара та з 28,5 до 29,35 за продаж.

За інформацією фінансового порталу bin.ua, станом на 10.30 ранку середній курс купівлі долара в банках сягає 28 гривень, а курс продажу - 28,95 гривні.

Курс євро в порівнянні з минулим днем теж виріс: купівля в середньому - 31,7 гривні, продажу - 32,95 гривні.

А в обмінниках, які ми бачили, долар зранку купують по 28,5, а продають по 29,3. Євро купують по 32,5, а продають по 33,3 гривні.

Курс НБУ, встановлений на 27 листопада, становить 27,9 гривні за долар та 31,7 гривні за євро.

Напередодні керівництво НБУ провело переговори з представниками найбільших 40 банків країни.

На цій зустрічі керівник Нацбанку Яків Смолій запевнив, що не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану.

Відтак, НБУ не має підстав для запровадження адміністративних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках.

Своєю чергою топ-менеджери українських банків підтвердили готовність, як і раніше, забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.

А після рішення парламенту про введення воєнного стану в ряді областей, Мінекономіки запевнило, що обмежень на економічну діяльність по всій території України не буде.

"Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції в звичайному режимі", - заявили в МЕРТ.

Рішення Ради

У понеділок ввечері Верховна Рада схвалила указ президента про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 30 днів.

Воєнний стан введений не на всій території України, а лише у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Це рішення стало реакцією на захоплення Росією кораблів ВМС України біля Керченської протоки.

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