"Євробляхери" розблокували частину пунктів пропуску на кордоні з ЄС

Копирайт изображения Держприкордонслужба

Станом на ранок вівторка, 27 листопада, протестувальники розблокували рух на частині пунктів пропуску на західному кордоні України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Під'їзні шляхи до деяких пунктів пропуску на державному кордоні були розблоковані вночі та сьогодні вранці", - повідомляють прикордонники.

За словами прикордонників, наразі досить ускладненим залишається рух через пункти пропуску на державному кордоні з Польщею - "Шегині", "Краківець" та "Ягодин".

Також обмеженим є рух через пункти пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" - на кордоні зі Словаччиною, та "Тиса", що на кордоні з Угорщиною.

Таким чином проблеми є на шести пунктах пропуску, вчора ж блокували 11 пунктів пропуску.

Прикордонники повідомляють, що створили ситуативні групи, "аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Громадяни протестують проти змін умов ввезення авто з іноземною реєстрацією

За їхніми словами, на випадок розблокування пунктів пропусків "готові додаткові наряди прикордонників, аби забезпечити швидкий безперебійний пропуск учасникам міжнародного руху".

Один з керівників ГО "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський повідомив, що вони не є організаторами протестів на кордоні з ЄС, але слідкують за їхнім перебігом.

За його словами, станом на ранок вівторка, протести продовжувались.

Чим незадоволені власники авто на "єврономерах"?

Місцеві мешканці, велика кількість яких користується автомобілями з іноземною реєстрацією і багаторазово перетинає кордон на цих автомобілях, не задоволені новим законом "про євробляхи".

Копирайт изображения ІГОР ЗІНКЕВИЧ Image caption Заблокована дорога до пункту пропуску "Ягодин" на Волині

Адже документ не лише передбачає лібералізацію у розмитненні таких автомобілів, але також вводить нові, більш жорсткі правила їх ввезення на територію України.

Зокрема, зміни до Митного кодексу передбачають підвищення штрафів за порушення правил реєстрації авто, а також скасовується норма, яка дозволяла порушувати митні правила протягом року і бути притягненим до відповідальності лише один раз.

За новими правилами, авто, ввезене в Україну в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не можна передавати у володіння, користування або розпорядження іншим особам. Крім того, заборонено використовувати таке авто у підприємницькій діяльності або для отримання доходу.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту. Залежно від терміну порушення, штраф становитиме від 8,5 тис. грн до 170 тис. грн.

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