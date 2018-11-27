Манафорт збрехав ФБР. Чим це йому загрожує?

Копирайт изображения ALEX WONG/GETTY IMAGES Image caption Збрехавши слідству, Манафорт може втратити поблажливе ставлення в суді

Екс-голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт порушив умови угоди зі слідством, заявив спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання у вибори в США.

За даними спецпрокурора, Манафорт кілька разів дав неправдиві свідчення слідчим.

Тепер сторона обвинувачення не проситиме суд про пом'якшення покарання політтехнолога, який визнав свою провину.

Про те, що Манафорт порушив умови угоди зі слідством, стало відомо з документів, направлених до окружного суду Вашингтона у справі "США проти Пола Манафорта".

Державу в ній представляє спецпрокурор Роберт Мюллер. Він направив документи до суду пізно ввечері в понеділок, 26 листопада.

У них йдеться про те, що Манафорт, підписавши угоду про співробітництво зі слідством, потім скоїв злочин, сбрехавши ФБР і команді слідчих спецпрокурорів Роберта Мюллера з цілої низки питань.

Про що саме брехав політтехнолог, у документах не уточнюється. Представник спецпрокурора Мюллера у відповідь на питання BBC заявив, що утримується від додаткових коментарів.

Чим цікавий Манафорт

Манафорт потрапив під слідство в рамках розслідування російського втручання в американську виборчу кампанію 2016 року та можливої змови оточення Трампа з Росією.

Політтехнолог брав участь у найвідомішому епізоді контактів оточення Трампа з людьми, які представляли інтереси Росії.

У червні 2016 року він був присутнім на зустрічі російських лобістів і юриста Наталі Весельницької з представниками штабу Трампа, зокрема з його сином Дональдом Трампом-молодшим і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Копирайт изображения ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE VIA GETTY IMAGES Image caption Манафорт вважає, що надав слідству правдиву інформацію і не порушував угоду про визнання провини

Сам Трамп неодноразово казав, що дізнався про цю зустріч постфактум і, за його інформацією, основною темою зустрічі була проблема всиновлення американцями російських сиріт.

В оприлюдненому в 2017 році листуванні Трампа-молодшого з посередником, який організував зустріч, той писав, що Весельницька везе "бруд на Гілларі" в рамках допомоги російської держави Трампу.

Тим не менш, обвинувачення, які висунули Манафорту, не стосуються напряму російського втручання.

За умовами угоди зі слідством, передбачалося, що Манафорт надасть Мюллеру інформацію про зв'язки штаба Трампа з втручанням в американські вибори у 2016 році

У судових документах зазначається, що укладаючи угоду зі слідством 14 вересня, Манафорт зобов'язався повністю, чесно, цілковито і прямо співпрацювати зі слідством.

"В угоді про визнання провини передбачається, що якщо обвинувачений не виконує повністю всі свої зобов'язання або бере участь у будь-якій злочинній діяльності до винесення вироку, це вважатиметься порушенням умов угоди", - йдеться в документі.

Порушення умов угоди зі слідством звільняє уряд від будь-яких зобов'язань, які він узяв на себе стосовно обвинуваченого. Наприклад, покарання тому, хто порушив угоду зі слідством, можна не пом'якшувати, навіть якщо він визнав провину.

Копирайт изображения GETTY Image caption Команда спецпрокурора Мюллера стверджує, що спіймала Манафорта на брехні

Захист Манафорта заявив, що політтехнолог співпрацював із владою, неодноразово відповідав на питання слідчих і надав усю інформацію, що вимагалася.

Манафорт, згідно з направленими в суд документами, вважає, що надав слідству правдиву інформацію, і не згоден, що порушив угоду про визнання провини.

Адвокати Манафорта не відповіли на прохання ВВС детальніше прокоментувати заяву Мюллера.

Обидві сторони заявили суду, що не бачать причин відкладати винесення вироку у справі.

У чому звинуватили політтехнолога

Манафорт 14 вересня визнав себе винним у злочинній змові проти США з відмивання грошей, податковому шахрайстві, приховування закордонних банківських рахунків, порушення правил реєстрації як іноземний агент (мова про його роботу на екс-президента України Віктора Януковича), а також у неправдивих свідченнях і тиску на свідків.

Йому загрожує 10 років в'язниці, і саме угода зі слідством могла б допомогти йому пом'якшити покарання.

Тепер обвинувачувачі не проситимуть суд про більш м'яке покарання, зважаючи на співпрацю Манафорта зі слідством.

Раніше суд штату Вірджинія вже визнав Манафорта винним у рамках іншої справи - у двох епізодах банківського шахрайства, а також у п'яти епізодах ухиляння від сплати податків і приховування рахунку в іноземному банку.

Манафорту в цій справі загрожує до семи років в'язниці. Суд оголосить вирок 8 лютого 2019 року.

У цій справі політтехнолог вперше постав перед судом ще наприкінці жовтня 2017 року і перебував під домашнім арештом до червня 2018 року.

Згодом, коли стало відомо про його спроби вплинути на свідків, Манафорта помістили у в'язницю.

Президент США Дональд Трамп раніше говорив, що справа Манафорта - частина "полювання на відьом", що розпочалося після президентських виборів 2016 року.

Адвокат Трампа Руді Джуліані заявляв виданню Politico, що команда захисників політтехнолога та юристи президента перебувають у постійному контакті, і вони також укладали угоду про захист, який передбачав обмін конфіденційною інформацією між сторонами.

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