"Love is..." - соцмережі проти паніки через воєнний стан

Копирайт изображения Олексій Іщенко та Ганна Соловей

Після оголошення про запровадження воєнного стану окремими регіонами України користувачі Facebook та Telegram почали поширювати жартівливі ілюстрації, які закликають не панікувати і перевіряти інформацію.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ Президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану в окремих регіонах України.

Соціальні мережі не лишилися осторонь.

Олексій Іщенко та Ганна Соловей створили жартівливі, але теплі ілюстрації.

"Воєнний стан - це частіше бачити гарненьких хлопців у формі", - пишуть автори.

"Ідея спала на думку після того, коли мої знайомі стали писати й питати, чи знаю я когось, хто може продати долари. Питали, що робити, куди бігти. Почалася якась паніка. І чим більше ти читаєш повідомлень - тим більше починаєш панікувати сам", - розповів BBC News Україна Олексій.

Розрядити ситуацію вирішили спочатку серед друзів, а потім - веселі малюнки розійшлися українським сегментом Facebook.

Копирайт изображения Олексій Іщенко та Ганна Соловей

Олексій пояснює, що спеціально обрали знайомі з дитинства малюнки.

"Шукали щось тепле і миле. Вибрали культові жуйки "Love is" знайомі ще з 90-х і придумали наївні причини чому військовий стан - це не так вже й страшно", - розповів Олексій Іщенко.

Користувачі інтернету також залучили персонажів голлівудських фільмів до обговорення ситуації в Україні.

Автора цього колажу встановити не вдалося, проте малюнок активно шириться соцмережами.

Не піддаватися паніці та уникати негативу закликає навіть Центр середньовічних та ранньомодерних студій Symbolon.

"Вигнання зрадофіла", - коментують колаж читачі.

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