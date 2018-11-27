В Австралії пілот проспав місце посадки свого літака

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак вилетів із Девонпорта на півночі Тасманії

В Австралії невеликий літак перелетів місце свого призначення майже на 50 км через те, що пілот заснув у кабіні, повідомляють представники служби авіаційної безпеки.

Пілот був єдиною людиною на борту вантажного рейсу із Девонпорта до острова Кінг у Тасманії.

Інцидент, який трапився 8 листопада і який класифікували як "тимчасову недієздатність", розслідується Австралійським бюро з безпеки на транспорті.

Чиновники не розповіли, як пілот прокинувся, перш ніж безпечно посадив літак.

Літак Piper PA-31, який належить Vortex Air, мав завершити політ протяжністю 240 км о 07:15 за місцевим часом.

"Під час польоту пілот заснув, внаслідок чого літак пролетів над островом Кінг зайві 46 кілометрів", - заявило Австралійське бюро.

Експерт з авіації Ніл Хансфорд заявив, що Австралія має суворі правила щодо втоми пілотів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Piper PA-31 - невеликий двомоторний літак

"У жодному разі стомлений пілот не мав здійснювати такий перельот", - сказав він Австралійській телерадіокомпанії.

На своєму веб-сайті Vortex Air стверджує, що виконує чартерні рейси для "груп, корпорацій та відпочивальників" по всій Австралії.

Австралійське бюро з безпеки на транспорті повідомило, що опитає пілота та проаналізує його дії перш ніж випустити звіт про інцидент в наступному році.

Минулого року п'ять людей загинули, коли літак на шляху до острова Кінг впав через кілька хвилин після зльоту в Мельбурні.

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