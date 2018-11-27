"Прокуратура Криму" просить два місяці арешту для українських моряків - адвокат
Прокуратура окупованого Криму просить суд у Криму арештувати захоплених ФСБ 25 листопада українських моряків з трьох кораблів ВМС України строком на два місяці.
Про це повідомив BBC News Україна адвокат одного з українських моряків Джеміль Темішев.
Російське агентство "РІА Новини Крим" повідомляє, що Київський районний суд Сімферополя вже обрав старшому матросу буксиру "Яни Капу" Володимиру Варимезу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 25 січня 2019 року.
Джеміль Темішев, який представлятиме у суді інтереси командира катеру "Бердянськ" Романа Мокряка, повідомив, що прокуратура обвинувачує українських моряків у незаконному перетині державного кордону Росії.
Обвинувачення просить суд обрати морякам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк два місяці.
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За його словами, суд планує розглянути справи частини моряків сьогодні, а решти - завтра.
Порядок розгляду справ моряків невідомий.
Адвокат додав, що до доставлення в суд моряків утримували в "різних ізоляторах тимчасового утримання по всьому Криму".
Джеміль Темішев зазначив, що для представлення інтересів українського моряка його найняли родичі Романа Мокряка.
Що сталося з моряками?
25 листопада стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.
Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.
За інформацією ж начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.
Він також повідомив, що після цієї атаки зв'язок з українськими кораблями був втрачений.
Українська сторона звинуватила росіян у захопленні трьох військових кораблів, на яких перебували 23 військових. Троє з них поранені.
Командувач Військово-Морських сил України Ігор Воронченко в ефірі ICTV в понеділок повідомив, що українським морякам знайшли адвокатів, які з ними зустрічались ще вчора.
"Ми знайшли адвокатів, уже була зустріч з цими військовослужбовцями, уже адвокати вийшли на зв'язок", - сказав Воронченко.
За його словами, у двох офіцерів з українських кораблів у Криму живуть батьки і це можуть використати для тиску на них.
Президент України пізно увечері 25 листопада у зв'язку з цією ситуацією провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан. Відповідне рішення Верховна Рада підтримала в понеділок ввечері.
Що каже Росія?
У прес-службі ФСБ, до якої в Росії належать прикордонники, повідомили про затримання трьох українських суден.
Там наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.
Російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.
Водночас проти українських моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.
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