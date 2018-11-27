В Україні запрацював “український аналог ФБР”. Які його функції?

Копирайт изображения Уніан

27 листопада в Україні офіційно розпочало роботу Державне бюро розслідувань. Про це під час прес-конференції розповів голова відомства Роман Труба.

"Сьогодні ДБР починає роботу і приєднується до боротьби за Україну", - заявив голова ДБР. Він додав, що з нагоди початку роботи бюро мали відбутися урочистості, але через запровадження воєнного стану від них вирішили відмовитися.

Пан Труба розповів, що в штаті ДБР наразі працюють близько 300 слідчих, які вже сьогодні зареєстрували перші два кримінальні провадження: обидва стосуються отримання неправомірної вигоди працівниками правоохоронних органів.

Деталі цих справ голова ДБР розкривати відмовився.

Що ж до керівних посад Державного бюро розслідувань, то призначені вже 23 працівники центрального апарату відомства. Ще чотири претенденти не пройшли повторну внутрішню перевірку ДБР на поліграфі.

Першу перевірку проводила зовнішня комісія, яка відбирала кандидатів на посади. Проте в серпні Роман Труба звинуватив її у неправомірних діях - знищенні результатів проходження поліграфа. Після цього ДБР запровадила додаткову - вже внутрішню - перевірку претендентів.

Які функції?

До компетенції нової структури входитиме розслідування широкого спектру злочинів - зокрема, ДБР займатиметься боротьбою з організованою злочинністю, злочинами високопосадовців і правоохоронців, розслідуванням справ щодо тероризму й вбивств.

Копирайт изображения Уніан Image caption Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба

Розслідування військових злочинів, за які до цього відповідала військова прокуратура, також перейдуть до ДБР.

Ще один особливий напрямок нової структури - розслідування справ про катування і жорстке поводження з боку працівників силових структур - міліції, прокуратури, СБУ та Антикорупційного бюро.

Від Генеральної прокуратури до ДБР також мають перейти функції досудового слідства.

Державне бюро розслідувань не займатиметься лише частиною корупційних злочинів, які "веде" Національне антикорупційне бюро.

ДБР - це вже четверте українське відомство, у повноваження якого входить протидія корупції та розслідування злочинів, у яких підозрюються чиновники та високопосадовці.

Копирайт изображения Уніан Image caption Запуск роботи ДБР розтягнувся на три роки: закон про Державне бюро розслідувань Верховна рада ухвалила ще у 2015-му

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує корупційні справи, до яких причетні держслужбовці категорії "А", тобто найвищі посадові особи в державі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має превентивну функцію. Наприклад, щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою.

Контроль

У структурі ДБР передбачені підрозділи внутрішньої безпеки, які підпорядковуються напряму голові відомства. Окремо вказано, що працівник бюро, який засвідчив порушення закону колегою, звільнятиметься від відповідальності у разі співучасті.

Перед призначенням на посаду усі співробітники проходять тест на поліграфі, аби виявити, хто з них у минулому мав стосунок до злочинів чи корупційних схем.

За законом, цивільний контроль над бюро здійснює громадська рада з 15 членів, які не можуть мати стосунку до правоохоронних органів та державної служби.

Також кожного року голова ДБР мусить давати розширений звіт про роботу, який він презентуватиме Верховній Раді та президенту.

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