Копирайт изображения Getty Images Image caption Член екіпажу українського судна "Яни Капу" Юрій Будзило в залі сімферопольського суду

В Сімферополі тривають суди над українськими моряками, що перебували на кораблях, захоплених Росією.

За останніми даними, сімферопольський суд обрав запобіжні заходи вже для 12 українців. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема видання "Кримінформ".

Усіх моряків звинувачують у порушенні державного кордону РФ.

Як пише видання "Крим.Реалії", під арешт, зокрема, вже направлені Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов і Роман Мокрюк.

Моряки перебуватимуть під арештом принаймні протягом двох місяців - до 25 січня 2019 року.

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За інформацією адвоката Джеміля Темішева, який представляє інтереси командира катеру "Бердянськ" Романа Мокряка, частину справ суд планує розглянути сьогодні, частину - вже завтра.

Загалом на українських кораблях перебували 24 українці. Цю інформацію підтверджує як російська, так і українська сторона.

Що сталося з моряками?

25 листопада стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.

Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.

За інформацією ж начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.

Він також повідомив, що після цієї атаки зв'язок з українськими кораблями був втрачений.

Українська сторона звинуватила росіян у захопленні трьох військових кораблів, на яких перебували 23 військових. Троє з них поранені.

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Командувач Військово-Морських сил України Ігор Воронченко в ефірі ICTV в понеділок повідомив, що українським морякам знайшли адвокатів, які з ними зустрічались ще вчора.

"Ми знайшли адвокатів, уже була зустріч з цими військовослужбовцями, уже адвокати вийшли на зв'язок", - сказав Воронченко.

За його словами, у двох офіцерів з українських кораблів у Криму живуть батьки і це можуть використати для тиску на них.

Президент України пізно увечері 25 листопада у зв'язку з цією ситуацією провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан. Відповідне рішення Верховна Рада підтримала в понеділок ввечері.

Що каже Росія?

У прес-службі ФСБ, до якої в Росії належать прикордонники, повідомили про затримання трьох українських суден.

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Там наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги про зупинку.

Російські силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу, додали у ФСБ.

Водночас проти українських моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.

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