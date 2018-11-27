Порошенко пояснив, чому воєнний стан ввели лише зараз

Копирайт изображения Уніан Image caption Петро Порошенко не виключає, що Росія здійснила провокацію з метою повторення "грузинського сценарію"

Президент України під час інтерв'ю українським телеканалам прокоментував рішення про запровадження воєнного стану.

Перше питання, яке поставили Петру Порошенку журналісти, - чому він вирішив ініціювати введення воєнного стану лише на п'ятий рік ведення військових дій.

Президент запевнив, що така реакція української сторони є цілком виправданою.

"Те, що відбулося 25 листопада, - надзвичайна подія. Вперше за чотири з половиною роки російської агресії, без будь-яких зривань шевронів, без будь-яких "зелених чоловічків" Росія атакувала українські кораблі", - каже Порошенко.

"Я впевнений, що це була провокація з метою, я не виключаю, когось вбити", - додав президент. На його думку, Росія могла прагнути "повторити грузинський сценарій".

Також Порошенко заявив, що українська влада має чіткі дані, "що це лише початок".

Президент продемонстрував журналістам супутникові знімки, які, за його словами, були отримані українською розвідкою.

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На них, каже Порошенко, зображена російська військова база, розташована в 18 кілометрах від українського кордону.

"Кількість танків, які розташовані біля нашого кордону зросла втричі. Для чого вони були туди передислоковані? Вони досі там знаходяться. Я хочу, щоб ніхто не думав, що це забавки чи іграшки".

Президент запевнив, що в разі, якщо протягом терміну дії режиму воєнного стану Росія не розпочне військові дії на території України, то конституційні права і свободи громадян обмежені не будуть: "Проводьте концерти, ходіть в банки… Ніяких обмежень для українських громадян не буде".

Воєнний стан

Ввечері у понеділок, 26 листопада, Верховна Рада схвалила указ президента про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 30 днів.

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Воєнний стан введений не на всій території України, а лише у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Це рішення стало реакцією на захоплення Росією кораблів ВМС України біля Керченської протоки.

Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.

За інформацією ж начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.

За останніми даними, загалом на захоплених українських кораблях перебували 24 українці. У вівторок для 12 з них суд у Сімферополі обрав запобіжні заходи: кожен отримав по два місяці арешту.

Українців звинувачують у порушенні державного кордону Російської Федерації.

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